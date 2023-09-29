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Великое нытье

  • Галина Сидорова, «Радио Свобода»
  • 29.09.2023, 12:28
  • 3,336
Великое нытье
Галина Сидорова

Коллегам Лаврова есть о чем задуматься.

«Вас обманули – вам дали лучший мех» – таким комплиментом Остап Бендер «соблазняет» Людоедку Эллочку.

В нашем случае в далеком 1991 году Российская Федерация действительно получила лучшее из того, на что могла рассчитывать новорожденная демократия. Своего рода аванс – благодаря заработанному в годы горбачевской перестройки кредиту доверия, подхваченному руководством новой России. На самом деле аванс был смесью доверия и стремления избежать нестабильности – с учетом угрозы расползания ядерного оружия, маячившей в тени крупнейшего в новейшей истории потрясения.

Россия тогда обрела статус не только правопреемника, но и государства-продолжателя в ООН – на тот момент, по согласию как своих недавних товарищей по СССР, так и международного сообщества. К статусу прилагались смена таблички с Советского Союза на Российскую Федерацию за круглым столом Совета Безопасности в компании ее постоянных членов и право вето. Привилегия и ответственность.

Как она им распорядилась, окончательно стало ясно в феврале 2024 года. Добавив к имеющемуся статусу звание агрессора и инициатора первой, после Второй мировой, полномасштабной войны на европейском континенте. А еще – амплуа главного жалобщика. На последнем по времени заседании Совбеза собравшиеся, явно делая над собой усилие, слушали, как министр Лавров погружает их в альтернативную реальность, монотонно повторяя одни и те же претензии путинского режима к городу и миру. О «госперевороте и нацизме в Киеве». О «вскормленном США расистском режиме» и «преступных авантюрах уверенно возглавивших весь Запад англосаксов».

Вообще «англосаксы» своего рода слово-паразит в лавровском лексиконе. Присутствует во всех выступлениях. Произносится с выражением. Грозно: англосаксы «руководят конфликтом на Украине», «шантажируют другие государства», а их «наглость не знает пределов». Или жалобно: «Знаем, как американцы ездят по всему миру и запрещают встречаться с нашими дипломатами и вообще российскими представителями».

Обращение к глобальному Югу – отчаянная попытка Кремля выстроить некий «союз» против вездесущих англосаксов. Хотя метания по Африке – три поездки Лаврова в течение года – и турне по Латинской Америке тоже не обошлись без лейтмотива в духе: нас обманули и обижают, как раньше обижали вас. Но даже в глубинах Африканского континента, где всегда понимали, против кого дружить, прекрасно видят: ресурсы России сгорают в войне, а Лавров, как и его босс, – под персональными санкциями ЕС, США и Великобритании. Так что попытка «маленькой России» сыграть в большой Советский Союз, в чьей силе мало кто сомневался, не то чтобы прокатывает. У нытья есть оборотная сторона: погрузившись в него в поисках «сочувствия», недолго растерять остатки самопровозглашенной «великости», которой так кичатся кремлевские небожители.

«…Работаем с теми, кто готов с нами взаимодействовать. Честно скажу – я не скучал… Более 30 встреч… Вчера начал работу в 8 утра, а закончил в 8 вечера», – раздраженно отвечает министр на вопрос о цели и ценности для России продолжения ее участия в ООН, учитывая факт изоляции и критики со стороны международных организаций.

У дипломатии «закрывающихся дверей» своя специфика. При желании можно «заколотить» посольства и сидеть «за забором», время от времени переругиваясь с соседями – искусство «недипломатичных переговоров» руководство МИДа и его подчиненные успешно освоили – соцсети им в руки. Потому как самый важный элемент их нынешнего дипломатического театра – работа с его главным зрителем и режиссером в одном президентском лице. Вот кому необходимо нравиться и изо всех сил доказывать свою нужность. Путина, судя по его недавнему указу, пока все устраивает: с июля 2023 года штат сотрудников центрального аппарата МИДа увеличен с 3441 до 3561 человека (не включая тех, кто обслуживает здания). Видимо, сказалось сокращение персонала посольств в странах, которые сама Россия гордо объявила «недружественными», и большое количество вернувшихся в родные пределы товарищей, не слишком удачно совмещавших дипломатическую деятельность с другими задачами. Нужно же их всех куда-то девать. Фонд зарплаты обитателей московской высотки тоже обнаружил рост: с 6,6 млрд до 7,6 млрд руб. на следующий год.

А дабы не простаивали, президент тем же указом добавил МИДу новую функцию: участвовать вместе с другими федеральными органами исполнительной власти в разработке и реализации мер противостояния «недружественным действиям иностранных государств». Речь и о пропаганде, и о содействии, к примеру, МВД. На днях в российских городах как раз появились листовки «Внимание Розыск!» с явно иностранными именами. «Управлением угрозыска ГУ МВД России по городу Москве разыскивается скрывающийся от органов следствия Айтала Росарио Сальваторе 24.09.1967 года, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 301 УК РФ». Господин Сальваторе – судья Международного уголовного суда (МУС). Видимо, предполагается, что его изображение на листовках – «симметричный ответ» на выданный этим органом в марте ордер на арест Владимира Путина по делу о незаконной депортации в РФ детей из оккупированных районов Украины. В розыске также председатель МУС Петр Хофманьский и еще несколько его коллег. Бдительным гражданам предлагается присылать информацию на тел. 102 и 112.

«Оскорбленная» Россия за полтора года не без бравады вышла из многих международных институтов, договоров и конвенций. А из Совета Европы попросту была изгнана как государство, развязавшее агрессивную войну. ООН – последняя зацепка. Место силы, где Москва все еще безнаказанно троллит международное сообщество своей «великостью», забомбив его вето, жалобами и ложью, пытаясь скинуть ответственность за собственные преступления на других. При случае напоминая о ядерной фиге в кармане. Однако все больше мировых лидеров осознают, что нынешняя аморальная ситуация с агрессором в руководстве – более серьезный удар по стабильности, нежели глобальная перестройка организации. В Уставе ООН (Статья 23) в качестве постоянного члена Совбеза до сих пор фигурирует Союз Советских Социалистических Республик – страна, которой давно нет. Россия даже не упоминается. Российским троллям от дипломатии в перерывах между перечислением обидок и угроз хорошо бы об этом задуматься. Чтобы не заскучать в обозримом будущем в местах не столь отдаленных.

Галина Сидорова, «Радио Свобода»

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