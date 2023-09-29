Российские оккупанты устроили «маскарад» при попытке штурма
- 29.09.2023, 16:02
Провокация не удалась.
Оккупанты прибегают к провокациям не только на Черном море. На одном из направлений российские захватчики пытались атаковать позиции ВСУ, маскируясь украинскими флагами, рассказал командир отдельной группы украинской аэроразведки с позывным «Мадяр».
«Танки червей штурмовали под желто-голубым флагом. Получили нормально», - рассказал он.
По его словам, противник пытался прорваться на танках и боевых машинах пехоты, однако украинские защитники помешали планам захватчиков. Военный уточнил, что оккупанты хотели отвоевать утраченные ранее украинские территории.
«Хотели нагло что-то оттяпать», - говорит «Мадяр». По его данным, в результате такой атаки примерно десять вражеских танков и «бех» превратились в консервы.
Разведчик опубликовал видео, на котором зафиксировано, как вражеская техника движется по украинской земле. В частности, видно, как танки стреляют «с колес», рвутся вперед, но некоторые из них почти сразу останавливаются из-за ударов ВСУ и превращаются в факелы. Несмотря на это, другие захватчики продолжают «атаку».
«Мадяр» удивляется тому, куда рвутся вражеские единицы и отмечает, что в этом «прорыве» нет никакого смысла.
Среди обнародованных эпизодов этой вражеской атаки - движение танка, на котором сверху сидели шесть оккупантов. Судя по всему, его экипаж в какой-то момент понимает нелепость своего поведения, разворачивается и начинает двигаться в обратном направлении. Несколько россиян бегут пешком, он их подбирает «на борт»
«Такси подано, упаковались», - комментирует «Мадяр». Со временем по этому танку происходит прилет - российская техника взрывается.
«Мадяр» показал, как оккупанты устроили «маскарад» - российская техника шла, подняв желто-голубые флаги.