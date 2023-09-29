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Российские оккупанты устроили «маскарад» при попытке штурма

  • 29.09.2023, 16:02
Российские оккупанты устроили «маскарад» при попытке штурма

Провокация не удалась.

Оккупанты прибегают к провокациям не только на Черном море. На одном из направлений российские захватчики пытались атаковать позиции ВСУ, маскируясь украинскими флагами, рассказал командир отдельной группы украинской аэроразведки с позывным «Мадяр».

«Танки червей штурмовали под желто-голубым флагом. Получили нормально», - рассказал он.

По его словам, противник пытался прорваться на танках и боевых машинах пехоты, однако украинские защитники помешали планам захватчиков. Военный уточнил, что оккупанты хотели отвоевать утраченные ранее украинские территории.

«Хотели нагло что-то оттяпать», - говорит «Мадяр». По его данным, в результате такой атаки примерно десять вражеских танков и «бех» превратились в консервы.

Разведчик опубликовал видео, на котором зафиксировано, как вражеская техника движется по украинской земле. В частности, видно, как танки стреляют «с колес», рвутся вперед, но некоторые из них почти сразу останавливаются из-за ударов ВСУ и превращаются в факелы. Несмотря на это, другие захватчики продолжают «атаку».

«Мадяр» удивляется тому, куда рвутся вражеские единицы и отмечает, что в этом «прорыве» нет никакого смысла.

Среди обнародованных эпизодов этой вражеской атаки - движение танка, на котором сверху сидели шесть оккупантов. Судя по всему, его экипаж в какой-то момент понимает нелепость своего поведения, разворачивается и начинает двигаться в обратном направлении. Несколько россиян бегут пешком, он их подбирает «на борт»

«Такси подано, упаковались», - комментирует «Мадяр». Со временем по этому танку происходит прилет - российская техника взрывается.

«Мадяр» показал, как оккупанты устроили «маскарад» - российская техника шла, подняв желто-голубые флаги. 

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