«Что с лицом?»: в России на набережной установили «апокалиптическую» Русалку 3 3.09.2023, 15:02

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«Шедевр» вызвал волну шуток.

В России продолжают поражать скульптурами, устанавливаемыми в людных местах. После «Аленушки» в Воронежской области РФ отличились в Мурманской области: там установили скульптуру Русалки из металлолома.

Очередной «шедевр» с жутким лицом вызвал оживленные дискуссии в РФ. А в соцсетях над ним от души смеются, пишет obozrevatel.com.

Российские СМИ показали новый арт-объект, установленный на Морской набережной в Кандалакше Мурманской области. Творение местного «умельца» из металлолома установили несколько дней назад, однако в местных оно уже заслужило ряд «нежных» прозвищ вроде «чудище», «мутант» и «сестра Аленушки из Воронежа».

Россияне пишут, что Русалка по уровню своей «ужасающести» даже превзошла свою воронежскую «родственницу» и возмущаются тем, что на создание этой «красоты» были потрачены бюджетные средства.

Местные власти претензии отвергают. Так, как пишут российские СМИ, глава администрации Кандалакского района Ярослав Шалагин уверяет, что ожидал подобной реакции общества. Он убеждает, что это произведение искусства «достаточно интересно» и что «большинство отзывов положительны». Также чиновник сравнил эту скульптуру с Эйфелевой башней. Мол, парижанам новое сооружение тоже не нравилось, а ныне оно стало символом города. Очевидно, что символом Кандалакши, по мнению чиновника, тоже может быть исключительно такое произведение.

Между тем россиян возмущают «утонченные» черты лица скульптуры.

«Воронежская Аленушка на отдыхе? Маленьким детям, кмк, такое лучше не показывать, чтобы избежать психологических травм», – пишет один из местных жителей.

«Да что же она красивая такая!», - интересуется другой комментатор.

На это местные власти отвечают, что не видят ничего удивительного в наводящем жуть лице скульптуры. Мол, русалка – это мифическое существо, обитающее «в суровых северных морях», так что оно и не должно иметь миловидного лица.

Тем временем в соцсети X, ранее известной как Twitter, мурманская Русалка произвела фурор.

«В населенном пункте Кандалакша на набережной установили Русалку, которую создал энтузиаст из металлолома. Этот стиль называется recycling art. Однако даже у россиян возникли вопросы, что у нее с лицом. Скульптуру уже сравнивают с «апокалиптической» Аленкой в Воронежской области» – пишет один из пользователей.

«В Мурманской области сколеновстана на набережной за… этакую русалку из металлолома. Я одного не могу понять: кого они там на болотах постоянно отпугивают своими «скульптурными шедеврами»?» – интересуется другой.

Напомним, кроме Русалки и Аленки, Россия «славится» и другими «шедеврами». К примеру, в Якутии живет «скульптор», который ежегодно лепит символы грядущего года из гноя. Каждое произведение «творца» вызывает оживленные дискуссии как в РФ, так и за ее пределами.

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