Россия атаковала Одесскую область 4.09.2023, 7:48

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Большинство БПЛА сбито.

В ночь на понедельник, 4 сентября, Россия атаковала Одесскую область, есть попадания в гражданскую инфраструктуру, большинство БПЛА сбито.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Тревога звучала более 3,5 часов. Враг снова повторил массированный удар по югу Одесской области, применив ударные БПЛА типа „шахед“. Атака продолжалась несколькими волнами», — сказала она в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, тактика врага повторилась.

Пресс-секретарь добавила, что под ударом была гражданская инфраструктура, абсолютное большинство БПЛА уничтожено ПВО.

«К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру, есть повреждения здания», — сказала она.

Информация о пострадавших уточняется.

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