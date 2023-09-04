ВСУ повредили важные мосты оккупантов на Юге
- 4.09.2023, 21:42
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Захватчики не смогут перевозить оружие и технику.
Силы обороны Украины повредили основные мосты на Юге, что нанесло российским оккупантам существенные логистические проблемы. Об этом сообщает руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, сейчас российские захватчики в основном используют трассу М-17, которая проходит по территории Херсонской области и Автономной республики Крым.
«Основные мосты, поврежденные и являющиеся основой вражеских транспортно-логистических маршрутов, не могут быть приведены в полную мощность», — сказала она.
Гуменюк объяснила, что из-за повреждений мостов оккупантам тяжело перевозить технику, вооружение и боеприпасы. Они могут сейчас использоваться разве что для перевозки личного состава.