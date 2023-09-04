ВСУ повредили важные мосты оккупантов на Юге 4.09.2023, 21:42

1,854

Захватчики не смогут перевозить оружие и технику.

Силы обороны Украины повредили основные мосты на Юге, что нанесло российским оккупантам существенные логистические проблемы. Об этом сообщает руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас российские захватчики в основном используют трассу М-17, которая проходит по территории Херсонской области и Автономной республики Крым.

«Основные мосты, поврежденные и являющиеся основой вражеских транспортно-логистических маршрутов, не могут быть приведены в полную мощность», — сказала она.

Гуменюк объяснила, что из-за повреждений мостов оккупантам тяжело перевозить технику, вооружение и боеприпасы. Они могут сейчас использоваться разве что для перевозки личного состава.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».