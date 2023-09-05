Оговорка по Фрейду 2 Андрей Окунь

5.09.2023, 10:24

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Критически важна последовательность сказанного Путиным.

Чтобы понять, что российская элита устала от войны, уже можно не читать разбитых унынием Z-военкоров, а достаточно послушать самого Путина. Накануне по итогам встречи с Эрдоганом в Сочи президент России высказался о ходе украинского контрнаступления. И тут критическую значимость имеет последовательность сказанного.

«Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал», - сказал Путин, а затем сразу добавил. «Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся».

Данную последовательность можно назвать аномальной и нелогичной для страны, которая последние полтора года только и делала, что нагнетала военную истерию. Если противник ничего не добился, а даже провалился, то разве не наступил самый удачный момент для ответного удара? В этом ведь и заключается суть успешных боевых действий: вымотать врага, пошатнуть его, а затем добить.

Однако Путин рушит эту последовательность и открыто предлагает мир, почему? Дело тут, конечно, не в том, что Россия такая благородная и воюет вполсилы. Было бы дело в благородстве, то российская армия не предпринимала бы конвульсивных попыток перейти в контрнаступление на разных участках фронта. Просто Путин желает временной передышки сильнее, чем продолжения войны, которая на самом-то деле складывается далеко не в его пользу. Иначе ни о каком перемирии Путин не заикался бы после того, как рассказал о провале ВСУ, а наоборот нес бы агрессивную чушь про захват Киева, как он это делал в самом начале войны.

Так что да, путинская власть нуждается в остановке активной фазы боев и уже почти прямо заявляет об этом. Когда Путин раз за разом говорит о перемирии, используя для этого все возможные площадки, он именно это и имеет в виду. Ему нужна передышка.

Андрей Окунь, t.me

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