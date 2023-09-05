Смогут ли обменять в дипмиссиях паспорта, те, кто уже стоит в очереди? 1 5.09.2023, 15:55

2,816

Спросили у посольства.

Марина два года живет в Польше, у нее есть карта побыту — местный вид на жительство. В марте женщина обратилась в консульский отдел посольства Беларуси в Варшаве, чтобы записаться на замену паспорта. Ее очередь на подачу подходит в декабре. После того как стало известно, что белорусам, проживающим за границей, больше не будут выдавать, менять или продлевать паспорта через диппредставительства, у Марины возник вопрос, а может ли она еще обратиться за этой услугой, ведь женщина давно стоит в электронной очереди консульства?

Дозвониться до консульского отдела посольства Беларуси в Варшаве журналисты «Зеркала» не смогли, поэтому с вопросом Марины как обычные граждане набрали посольство в Грузии. Там не смогли сказать, вступил ли в законную силу указ, шокировавший сегодня многих белорусов.

— Все есть на официальных источниках, — сказала специалист и попросила посмотреть там. Между тем указ уже зарегистрирован на Национальном правовом портале, он вступит в силу после официального опубликования.

Что касается судьбы тех, кто ждал подачи документов на паспорт в электронной очереди, сотрудница консульской службы посольства ответила так:

— К сожалению, мы не сможем принять ваше заявление, это уже только по месту регистрации.

На уточнение, аннулируются ли очереди с сегодняшнего дня, она ответила: «Фактически да».

— У меня есть знакомый, который, например, записан на 20 сентября. Выходит, он тоже пролетает?

— Да. Но те, кто уже подали заявление, весь пакет документов и оплатили консульский сбор, получат паспорта через посольства. Ехать в Беларусь за документом им не придется.

В чатах белорусов за границей обсуждают, может ли кто-то из родственников получить паспорт в Беларуси, если есть доверенность. Этого сделать нельзя, так как закон обязывает совершеннолетнего гражданина получать документы лично.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».