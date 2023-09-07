Белорусский пранкер, который разыгрывает российских учителей, «выдвинулся» на выборы в РФ 7.09.2023, 8:52

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Белорус представил свою «кандидатуру» оригинальным образом.

Белорусский учитель истории Владислав Бохан стал известен после проведения серии акций в белорусских и российских школах. Он уже просил учителей провести мероприятия то в поддержку обсуждения поправок в Конституцию, то в честь себя как «Героя России», а школы самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» заставил участвовать в «Дне опричника». На сей раз он «выдвинул» свою кандидатуру на местные выборы, которые скоро пройдут в России, и потребовал провести в школах агитацию.

«В РФ вскоре намечаются выборы. Т.к. к тому времени я стал духовным наставником, героем, а также обзавелся своей опричниной, то вполне логично, что пора брать власть в свои руки», — написал пранкер в соцсетях.

Владислав Бохан разослал в школы Архангельской области указания с требованием провести агитацию за себя как за кандидата от «Единой России». На плакатах, которые преподаватели должны были распечатать и повесить на стендах, он предстал не только «учителем и героем СВО», но даже «потомственным помором» (поморы — субэтнос, проживающий на севере России, в том числе в Архангельской области).

«Выбор уже сделан! Бохан — наш защитник!» — гласят агитки.

Как минимум в двух школах — Усть-Пинежской и Березницкой — требованиям «кандидата» вняли: плакаты с его лицом повесили в учительской и провели агитацию перед коллективом. А пранкеру прислали фотоотчеты о проделанной работе.

«Пусть акция служит напоминанием печальной реальности, заключенной в том, что мало поменять голову. Ибо большинство электоральных процессов все так же будет обеспечиваться той самой инертной массой. Массой, которую даже не нужно погонять тычком дула в спину. Достаточно лишь тонко надавить подписью и печатью вымышленного персонажа», — резюмировал Владислав Бохан.

В России в сентябре пройдут выборные кампании различного уровня. Единым днем голосования объявлено 10 сентября, хотя в некоторых регионах выборы будут идти в течение двух или трех дней — с 8 по 10 сентября. По итогам голосования выберут четырех депутатов Госдумы РФ, 26 глав субъектов, одного мэра, а также депутатов 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц.

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