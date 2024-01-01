Россия на Новый год атаковала Львов и область: горит музей и университет 2 1.01.2024, 10:08

6,622

Удары нанесли дронами-камикадзе.

Во Львове в результате российской атаки дронами-камикадзе под утро 1 января вспыхнул пожар в музее главнокомандующего УПА Романа Шухевича. В то же время под облцентром занялось здание университета, где учился лидер УПА Степан Баннера.

Предварительно, люди не пострадали, а исторические здания получили разрушения. Об этом сообщили глава областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале, а также мэр Андрей Садовый, публикуя фото.

«Этой ночью враг попал в два объекта национальной памяти: в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера, и в музей Романа Шухевича на Белогорще. Символично и цинично. Война за нашу историю», – отметил мэр Львова.

Музей мемориального типа расположен в Зализничном районе Львова – в доме, где погиб генерал-хорунжий Украинской повстанческой армии Роман Шухевич.

Глава ОВА около 05:37 указал, что мощный пожар там вспыхнул, предварительно, от падения обломков вражеского дрона. На место быстро прибыли бойцы ГСЧС.

Также чиновник добавил, что в это время в городе снова было громко. Он призвал граждан оставаться в укрытиях, поскольку опасность еще высока.

Затем Козицкий добавил, что падение обломков «Шахеда» зафиксировали и в городе Дубляны под Львовом. Там загорелась крыша университетского здания.

Львовский городской голова Андрей Садовый отметил, что пожар ликвидирован, обошлось без жертв.

«В день рождения Степана Бандеры (родился 1 января 1909 года. – Ред.) москали полностью уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще», – подчеркнул мэр Львова.

По данным ГСЧС Украины, разрушение и возгорание двух исторических зданий во Львове и Дублянах произошло именно в результате падения обломков беспилотников.

По состоянию на 08:00 на местах попаданий продолжали работать подразделения ГСЧС. Возгорание в музее и университете спасатели ликвидировали.

«По предварительным данным жертв и пострадавших нет», – отметили в ведомстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».