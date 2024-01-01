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HIMARS уничтожил российский ЗРК «Бук» в Донецкой области

  • 1.01.2024, 15:33
HIMARS уничтожил российский ЗРК «Бук» в Донецкой области

Украинский спецназ показал видео удара.

Воины Сил специальных операций ВСУ навели огонь HIMARS на вражеский зенитно-ракетный комплекс «Бук» в Донецкой области.

Об этом сообщает Telegram-канал ССО.

Как сообщается, операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий в Донецком направлении зафиксировали зенитный ракетный комплекс «Бук-М2» и станцию обнаружения и целеуказания 9С36, входящую в состав комплекса.

ЗРК «Бук» предназначен, в частности, для поражения авиации, тактических баллистических и авиационных ракет, надводных и наземных целей.

Операторы ССО навели на вражеский «Бук» и РЛС огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате профессиональной корректировки и точного огневого поражения техника противника была уничтожена.

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