Офицер СВР объяснил, что означает странная «шутка» Путина 12.01.2024, 8:38

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Вот почему в России нет коммунальных услуг, экономики и куриных яиц.

Недавно глава РФ Владимир Путин сделал довольно любопытное заявление о том, что он вообще-то «не напрягается». Российский лидер якобы пошутил, однако на самом деле – сказал абсолютную правду.

Об этом «24 Каналу» сказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Путин не напрягался 25 лет

По словам оппозиционера, президент России дурак и его выбирали тоже дураки. А все для того, чтобы Путин «сидел в резиденциях и катался на яхтах».

«Он сказал абсолютную правду. Зачем ему напрягаться? И этот человек на камеру на 25-м году, когда идет на выборы, говорит: «А я не напрягаюсь», – отмечает он.

По мнению Жирнова, таким образом лидер государства-агрессора дал ответ всем людям, которые резонно говорят ему: «Владимир Владимирович, мы здесь замерзаем. Наверное, вы не в курсе».

Впрочем, не следует думать, что глава Кремля о вышеупомянутых проблемах не знает. «Все он в курсе, однако ему абсолютно на это наплевать», – уверяет он.

Жирнов советует солдатам армии РФ также «не напрягаться» на фронте, как Путин, и покинуть его. «Уходите с этого фронта с оружием, танками, пушками и придите прямо к нему в Кремль и скажите: «Довольно, возможно, тебе не напрягаться? Ты убил полмиллиона человек на никому не нужной войне. Пора тебе в Гаагу, посидишь в хорошей тюрьме, там действительно не надо напрягаться», – заметил бывший сотрудник КГБ.

По всей вероятности, считает экс-сотрудник Службы внешней разведки России, что это заявление сделал двойник Путина. Мол, условный Патрушев в наушник ему мог сказать о неуместности этих слов, учитывая, что диктатор в очередной раз идет на выборы президента.

«Он посидел, подумал: «Это шутка». В наушнике сказали: «Ты что говоришь? Ты что, не понимаешь, что перед тобой камеры стоят, что люди будут смотреть, слушать, разбираться. Скажут, что он полон дурак», – добавил Сергей Жирнов.

Таким заявлением Владимир Путин признал, что все эти годы на посту президента России он ничего не делал.

«25 лет Путин не напрягался! Это кандидат, который идет на выборы! Это его предвыборная программа: « – Владимир Владимирович, что вы хотите делать следующие 6 лет? – Не напрягаться!». Это – его реальная политика, его кредо. Так он живет, так он управляет страной.

Вот почему, говорит Жирнов, в России уже местами нет коммунальных услуг, экономики и куриных яиц.

«Еще чего-то не будет, ведь этот человек не напрягается. И люди его собираются выбирать», – добавил бывший сотрудник КГБ.

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