Депутаты литовского Сейма получили письма с угрозами якобы от белорусов 10 14.01.2024, 18:27

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фото: delfi

Похоже, это провокация режима Лукашенко.

Некоторые члены литовского Сейма получили письмо, в котором выражается недовольство политикой официального Вильнюса в отношении живущих в стране белорусов, сообщает Delfi.

Письмо, которое члены Сейма получили «совсем недавно», написано на литовском языке, но, как отмечает автор статьи, по количеству ошибок создается впечатление, что текст был переведен с другого языка с использованием компьютерной программы.

«Уважаемые члены Сейма! К вам обращаются белорусы, которые не живут у себя на родине, не поддерживают действующую власть Беларуси, не поддерживают Тихановскую и ее сторонников. Мы всегда с уважением относились к нашим соседям (украинцам, полякам, литовцам и латышам). Однако сейчас политика в отношении белорусов, живущих в Литве, неприемлема. Вы, наверное, забыли историю, поэтому напоминаем, что в XIX веке у 56% жителей Вильнюсского края родным языком был белорусский, а у 17% — литовский язык. В начале ХХ века Вильнюс был центром белорусского национального возрождения. Ту же роль он сыграл и для литовцев», — так начинается письмо.

Авторы послания отмечают, что парламентарии должны помнить исторические факты и «правильно оценивать решения, которые они принимают в отношении белорусов».

Члены Сейма получили в свой адрес и угрозу: «Хотим вас предупредить, что нас много и у нас уже есть боевые навыки. Если ваше правительство продолжит проводить агрессивную политику по отношению к белорусам, обещаем, вы об этом пожалеете. В Литве и за ее пределами есть наши боевые братья, которые могут помочь вернуть Вильнюс Беларуси, если возникнет большая необходимость».

Одним из тех, кому пришло письмо, была парламентарий Агне Ширинскене. По ее словам, такие послания «уже стали практикой».

Судя по всему, нынешние письма — дело рук правоохранительных органов Беларуси. Это отмечается и в статье Delfi со ссылкой на Департамент государственной безопасности (ДГБ).

Как сообщал телеграм-канал «Беларуская выведка», КГБ подготовил комплексную операцию по дискредитации и выталкиванию в Польшу белорусов, эмигрировавших в Литву.

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