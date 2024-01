Райан Гослинг насмешил Сеть реакцией на победу своей песни для фильма «Барби» на церемонии Critics Choice Awards 1 15.01.2024, 21:24

Стал мемом.

Голливудский актер Райан Гослинг насмешил Сеть реакцией на победу песни I’m just Ken на церемонии Critics Choice Awards 2024. Песня, исполненная актером в фильме «Барби», победила в номинации «Лучшая оригинальная песня», передает «Новое время».

После того, как был объявлен победитель, Гослинг удивил своей реакцией — вместо радости, он продемонстрировал недоумение и растерянность.

Этот момент попал на видео, которое впоследствии стало мемом.

Отметим, лента «Барби», номинированная в 18 категориях, получила еще пять наград, в том числе за лучшую комедию, лучший оригинальный сценарий, лучший художник-постановщик, лучший костюм, а также лучшую прическу и макияж.

Looks like Ryan Gosling didn’t expect “I’m Just Ken” to win Best Song at the Critics Choice Awards. His reaction is turning into a meme!



🎥: Critics Choice Awards pic.twitter.com/tRk8RtFBiX — Virgin Radio Edmonton (@VirginRadioYEG) January 15, 2024

When the teacher calls on you in class but you weren't paying attention. #RyanGosling pic.twitter.com/bOtmXRZsXu — Shamindri De Sayrah (@Shami1412) January 15, 2024

ryan gosling just became the 🤨 emoji at the critics choice awards pic.twitter.com/GXM131kqaQ — jess | nicole day 🩷 (@nikkiluvbot) January 15, 2024

POV: You zone out for a couple seconds during an adult conversation and you hear your name mentioned #ryangosling pic.twitter.com/PwJ9gAmeiP — Jesse Keller (@Unkle_Jesse_K) January 15, 2024

