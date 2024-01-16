Бобруйчанин бегал за парнем по магазину с ножом и кабелем 5 16.01.2024, 21:54

2,152

Видео.

В Бобруйске задержали 50-летнего местного жителя, который гнался за парнем по супермаркету с ножом и кабелем. Об этом сообщается на сайте Департамента охраны МВД Беларуси.

Выяснилось, что конфликт начался в автобусе, в котором 22-летний молодой человек сделал замечание выпившему мужчине, который решил поучить жизни юную школьницу.

В ответ от нетрезвого пассажира парень услышал угрозы и оскорбления в свой адрес. Он вышел на остановке, но нетрезвый пассажир пошел за ним. Молодой человек решил зайти в магазин — спустя несколько минут скандалист из автобуса уже бегал за ним по гипермаркету с ножом и телевизионным кабелем. Продавцы, оценив ситуацию, нажали тревожную кнопку, но мужчина сбежал.

Личность мужчины быстро установили, его задержали дома.

Ранее он не привлекался к административной или уголовной ответственности. Теперь на него завели уголовное дело за особо злостное хулиганство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».