Российский экспорт рухнул на $170 млрд за год 1 19.01.2024, 19:47

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Высокие цены на нефть, которые после начала войны помогли экономике РФ избежать обвала, остались позади.

В прошлом году российский экспорт составил $422,7 млрд – на $169,4 млрд (почти 30%) меньше, чем в рекордном 2022 г. ($592,1 млрд) – такова предварительная оценка Центробанка. Это минимум с 2020 г., а если исключить пандемийный год, – то с 2018 г.

Импорт при этом вырос на $27,9 млрд (10%) и вернулся на довоенный уровень – $304,4 млрд, как в 2021 году. Это стало главным фактором обвального падения сальдо текущего счета платежного баланса – почти в 5 раз с $238 млрд в 2022 г. до $50,2 млрд.

По данным Минфина РФ, средняя цена основной марки российской нефти, Urals в 2023 г. была на 17% ниже, чем годом ранее: $63 за баррель против $76,1 в 2022 г. Рухнул и экспорт газа: результатом развязанной Кремлем газовой войны с Европой оказалась почти полная потеря главное экспортного рынка. Европейское эмбарго заставило угольщиков переключиться на азиатские рынки, но они при вывозе угля они столкнулись с проблемами, пишет ЦБ со ссылкой на угольные компании: «Ощутимые потери несет крупнейший угольный регион страны – Кузбасс, где снижение экспорта, продолжающееся два квартала подряд, уже привело к сокращению добычи в августе – октябре в среднем на 5% в месяц. Планы по вывозу угля не выполнены из-за нехватки провозных мощностей». Есть проблемы и в других отраслях.

По данным Росстата, за 10 месяцев сократились поступлениям по всем основным статьям экспорта, кроме продовольствия: оно в январе-октябре принесло $36 млрд – на 9,1% больше, чем годом ранее. В остальном спад от 13% в металлах до 23% в машинах и оборудовании и 37% в химии. Основной, сырьевой экспорт схлопнулся на 35% (минеральные продукты – сюда входят нефть и газ).

Сократившийся экспорт не помешал росту иностранных активов. Несмотря на все усилия властей – сначала неформальные, а затем и директивные, в виде указа президента об обязательном возвращении и продаже большей части валютной выручки крупнейших экспортеров, они за год увеличились на $38,3 млрд (годом ранее рост был $101,5 млрд). Основное влияние оказали: накопление средств резидентов на зарубежных счетах и депозитах, рост «прочих инвестиций» в форме задолженности по незавершенным внешнеторговым расчетам, а также прирост прямых инвестиций, перечисляет ЦБ.

Эти данные еще могут быть пересмотрены. Например, месяц назад ЦБ уточнил оценку октябрьского экспорта, сократив ее более, чем на 10%: с $37,2 млрд, до $33 млрд, а теперь она $34,3 млрд.

В этом году ЦБ прогнозирует небольшой рост экспорта – до $441 млрд при некотором сокращении импорта – до $292 млрд.