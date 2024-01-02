Мустафа Джемилев призвал россиян покинуть Крым 4 2.01.2024, 9:30

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Пока функционирует Керченский мост.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев обратился к гражданам России, которые незаконно переселились во временно захваченный российскими войсками Крым. Он призвал их покинуть украинский полуостров, пока еще функционирует Керченский мост.

Соответствующее обращение опубликовано на Facebook-странице политика в понедельник, 1 января. Он подчеркнул, что есть все основания полагать, что нынешний год будет последним годом оккупации Крыма Россией.

Украина, как отметил Джемилев, приложила множество усилий для мирного возвращения Крыма, полагаясь на здравый смысл кремлевского диктатора Владимира Путина. Киев надеялся, что Путин ради интересов собственной страны покинет Крым добровольно, однако он решил погубить сотни тысяч своих граждан, десятки тысяч единиц военной техники, бомбить города и села Украины и сделать Россию государством, которое будут презирать во всем мире.

Лидер крымскотатарского народа заверил, что Украина будет прилагать усилия, чтобы во время боевых действий не пострадали мирные граждане.

«Но Украина не может отвечать за бесчеловечную стратегию российской армии, за стратегию прикрываться мирными гражданами. Поэтому предлагается всем невоенным, гражданским лицам держаться подальше от военных объектов, а гражданам РФ, незаконно въехавшим в Крым, немедленно, не откладывая на потом, пока функционирует Керченский мост, покинуть полуостров», – подчеркнул он.

Джемилев подчеркнул, что международное право и справедливость рано или поздно, но обязательно победят.

«До скорейшей встречи в свободном Крыму», – подытожил он.

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