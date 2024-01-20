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Три упражнения перед сном, которые помогут лучше выспаться

  • 20.01.2024, 22:25
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Три упражнения перед сном, которые помогут лучше выспаться

Они займут у вас не больше пяти минут.

Продолжительность и качество сна влияют на многие процессы в организме. Как минимум из-за плохого отдыха вы будете чувствовать себя разбитым и раздражительным, к тому же ваш иммунитет будет более уязвимым к болезням. Именно поэтому почти при любых проблемах со здоровьем врачи рекомендуют сначала наладить свой режим.

Но как быть, если вовремя заснуть просто не получается? В некоторых случаях может помочь небольшая физическая нагрузка. Сайт (Men today https://www.mentoday.ru/fitness/training/kak-spat-chtoby-utrom-byt-bodrym-sdelaite-eti-3-uprajneniya-pered-snom-chtoby-deistvitelno-vyspatsya/) поделился упражнениями, после которых вы легко заснете, а на утро встанете бодрым и отдохнувшим.

Чтобы улучшить свой сон, достаточно выполнить три простых упражнения перед отбоем, подчеркнул инструктор ЛФК Илья Тарасов. Причем их можно выполнять даже в кровати, главное — делать это регулярно.

Скручивания

Лягте на спину, правую ногу выпрямите, а левую согните в колене;

Левую руку отведите в сторону ладонью вниз, а правой возьмитесь за левое колено;

Притяните левое колено к правой стороне, скручиваясь в пояснице;

Левую руку при этом старайтесь не отрывать от кровати;

Задержитесь в таком положении, сделайте 5 медленных вдохов и вернитесь в исходное положение;

Выполните то же самое на другую сторону.

Сделайте 5-6 скручиваний в каждую сторону.

Группировка

Лягте на спину, согните колени и притяните их к животу;

Обхватите их обеими руками;

Притяните подбородок к груди;

Задержитесь в такой позе на несколько секунд, сделайте 5 вдохов и выдохов;

Вернитесь в исходное положение.

Выполните 5-6 повторений.

Книжка

Сядьте, согните колени и обхватите ноги под ними руками;

Начните медленно выпрямлять ноги, но не разжимайте при этом руки;

Задержитесь в таком положении на несколько секунд, сделайте 5 вдохов и выдохов, а после вернитесь в исходное положение.

Выполните 5-6 повторений.

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