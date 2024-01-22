Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России 10 22.01.2024, 10:39

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Президент Украины заявил, что это «возвращение правды об историческом прошлом».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России.

Как сообщил глава украинского государства, сегодня необходимо делать шаги не только для укрепления соборности Украины и ее народа, но и для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории.

«Ради этой цели сегодня мной подписан указ «Об исторически населенных украинцами территории Российской Федерации». Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», - заявил Владимир Зеленский.