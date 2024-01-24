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Киркоров решил переждать «бурю в России» и отправился в США

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  • 24.01.2024, 10:31
  • 8,242
Киркоров решил переждать «бурю в России» и отправился в США

Певец-путинист высадился во «вражеском» Нью-Йорке.

Скандальный певец-путинист Филипп Киркоров, который был одним из участников «голой» вечеринки у Анастасии Ивлеевой, совсем недавно клялся патриотизме и любви к России.

Между тем, его удалось сфотографировать не в Геленджике, а во «вражеских» США, в городе Нью-Йорк.

Там Киркоров, судя по всему, решил переждать личную обиду Путина на «голую» вечеринку и подождать, пока улягутся страсти.

Телеграмм-канал Mash опубликовал фото, как Киркоров ходил развлекаться на концерт Мадонны. «Застали Бедросовича возле Madison Square Garden — там проходило шоу», - написали авторы канала.

Между тем, «Главред» выяснил, что сопровождал Киркорова Максим Ситник, уроженец из Донецка.

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