Песков вяло прокомментировал очередной провал Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

25.01.2024, 8:58

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Вот и вся дружба с Эрдоганом.

В связи со вчерашним решением парламента Турции одобрить членство Швеции в НАТО, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил:

«Турция все-таки является членом Североатлантического альянса, это совершенно очевидный факт, и имеет свои обязательства, имеет свои переговорные процессы со своими союзниками по этому альянсу, вот это суверенное решение Турции»

И это все. Дружба Путина с Эрдоганом … Выстраивание особых отношений … Газ … Атомная станция … Поставки С-400 …

Вот такой финал – смиренный комментарий про «суверенное решение». Еще один шаг к тому, чтобы Балтийское море уже формально стало внутренним морем НАТО, а в ответ – ни возмущения, ни угроз …

Да и какие там угрозы? Когда спасительные турецкие яйца идут поддержать великую технологическую и сельскохозяйственную державу.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»