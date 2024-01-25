Песков вяло прокомментировал очередной провал
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 25.01.2024, 8:58
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Вот и вся дружба с Эрдоганом.
В связи со вчерашним решением парламента Турции одобрить членство Швеции в НАТО, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил:
«Турция все-таки является членом Североатлантического альянса, это совершенно очевидный факт, и имеет свои обязательства, имеет свои переговорные процессы со своими союзниками по этому альянсу, вот это суверенное решение Турции»
И это все. Дружба Путина с Эрдоганом … Выстраивание особых отношений … Газ … Атомная станция … Поставки С-400 …
Вот такой финал – смиренный комментарий про «суверенное решение». Еще один шаг к тому, чтобы Балтийское море уже формально стало внутренним морем НАТО, а в ответ – ни возмущения, ни угроз …
Да и какие там угрозы? Когда спасительные турецкие яйца идут поддержать великую технологическую и сельскохозяйственную державу.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»