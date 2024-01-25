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Трамп увеличил отрыв от Байдена

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  • 25.01.2024, 19:23
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Трамп увеличил отрыв от Байдена
Дональд Трамп

Опрос Reuters.

Экс-президент США Дональд Трамп увеличил преимущество над действующим лидером Джо Байденом в общенациональном опросе, участники которого рассказали, за кого голосовали бы на будущих президентских выборах.

Опрос провели Reuters/Ipsos.

За Трампа отдали бы свои голоса 40% респондентов, тогда как за Байдена – только 34%. Остальные опрошенные заявили, что не определились с выбором, планируют голосовать за кого-то другого или не будут голосовать ни за кого.

Преимущество Трампа в шесть процентных пунктов сохранялось и тогда, когда респондентам предлагали возможность проголосовать за кандидатов не от республиканцев и демократов.

Например, когда третьим кандидатом был Роберт Кеннеди-младший – племянник 35-го президента США и противник вакцинации, Трамп получал 36% поддержки, Байден – 30%, а Кеннеди – 8%.

Опрос Reuters/Ipsos в начале января показывал одинаковые результаты для ведущих претендентов на президентскую номинацию от Демократической и Республиканской партии. Вероятно, Трамп нарастил поддержку на фоне удачных результатов праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире.

В то же время большинство американских избирателей в опросе выразили недовольство и Трампом, и Байденом. Три четверти респондентов считают, что действующий президент США слишком стар для работы во власти. Против его переизбрания 70%, а против Трампа – 56%.

Опрос Reuters/Ipsos охватил 1250 взрослых американцев, погрешность опроса составляет три процентных пункта.

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