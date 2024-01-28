«Такого зверства к людям никогда не видел» 2 28.01.2024, 9:26

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Александр Зарва

Пограничник рассказал, как оккупанты издевались над украинскими пленными.

Пограничник Луганского отряда Александр Зарва, который провел 21 месяц в российском плену, рассказал, что захватчики издевались над ним из-за патриотических татуировок – на мужчину даже спускали собак.

Об этом Александр сказал в интервью. «В СИЗО началось самое «веселое»: избиения, издевательства, унижения. Я еще такого не видел зверства к людям. Не знаю, что мы им плохого сделали в этой жизни», – вспоминает он.

Украинских защитников в плену в РФ подвергали пыткам, а также пытались заморить голодом. Пленным давали «блюда» из разных очисток, однако они были очень горячими и украинцы просто не успевали их съесть за отведенное время, а за это россияне их били. Поэтому наши воины в основном питались хлебом и водой.

Все это происходило с апреля по октябрь 2022, а когда пленных уже перевезли в тюрьму, там их тоже жестоко избили. После этого 2,5 месяца пленных будили в 6 утра, заставляли петь гимн РФ и запрещали сидеть. Украинцам приходилось стоять по 16 часов в сутки, ночью их тоже могли разбудить, избить и снова заставить стоять.

В тюрьме пленных тоже ограничивали в еде – со временем кормили все хуже и хуже, вспоминает Александр. В плен он попал с весом 115 кг и за несколько месяцев похудел на 45 кг.

Несмотря на все пытки, издевательство и пропаганду, самым тяжелым для него в плену было ожидание обмена, а также моральная поддержка побратимов, у которых сдавали нервы – он отговаривал их наложить на себя руки.