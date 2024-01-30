Как Лукашенко и страны Запада помогают России обходить санкции 6 30.01.2024, 11:44

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Коллаж: Charter97.org

Факты, которые вас удивят.

Почему санкции против России, введенные Западом, обходятся? Какую роль в этом играет режим Лукашенко? Какие европейские страны оказались лидерами в нарушении ограничительных мер?

На эти вопросы в своем докладе отвечают эксперты из Норвежского Хельсинкского комитета в сотрудничестве с компанией по анализу рисков Corisk, юридической фирмой Wikborg Rein и Европейским консалтинговым агентством Rud Pedersen.

Эксперты передали доклад гражданской кампании «Европейская Беларусь», которая перевела его с английского на русский язык. Сайт Charter97.org ознакомился с работой и собрал самые интересные факты.

Полную версию доклада можно прочитать по ссылке.

Авторы доклада считают, что РФ способна продолжать войну в Украине во многом благодаря западным технологиям, которые она получает в обход санкций. Эксперты приводят данные, что Турция и Казахстан являются ключевыми воротами для потока санкционных товаров в Россию.

«Еще более удивительно, что большое количество товаров военного назначения отправляются из Европы в Россию напрямую», — говорится в работе.

Источниками особенно крупных прямых поставок санкционных товаров являются несколько стран Запада, а именно: Польша, Германия и Литва, причем последняя частично поставляет санкционные товары через Беларусь.

Аналитики говорят об опасности того, что западная санкционная коалиция может «расколоться и устать».

«Именно гармонизация соблюдения требований имеет ключевое значение. ЕС, Великобритания и США играют ведущую роль в этой работе», — отмечают эксперты.

Авторы доклада подчеркивают особую роль режима Лукашенко в обходе антироссийских санкций.

«Хотя санкции в отношении Беларуси были усилены, в некоторой степени приведены в соответствие с санкциями в отношении России, а последние санкции были введены в августе 2023 года, между санкционными режимами все еще существуют различия.

Наш анализ показывает, что Беларусь остается каналом для транспортировки некоторых санкционных товаров военного назначения из стран Запада в Россию», — говорится в докладе.

Многие товары, попавшие под санкции, оказываются в России через страны Евразийского экономического союза.

«ЕС следует рассмотреть возможность расширения нынешнего режима лицензирования товаров военного и двойного назначения, включив в него гораздо большую группу товаров, необходимых для ведения военных действий, в том числе — цифровые компоненты. Такие ограничения могут значительно затруднить доступ России к некоторым ключевым технологиям», — приходят к выводу эксперты.

Одним из решений проблемы авторы доклада видят в введение режима квот на торговлю со странами-членами ЕАЭС и некоторыми другими государствами, которые могут поставлять санкционные товары в РФ.

Вредят ли санкции простым россиянам и белорусам?

Аналитики ответили и критикам санкций. В частности тем, кто говорит, что ограничительные меры могут вредить населениям стран, против которых они введены.

Исследование Гутмана, Нойенкирха и Ноймайера 2019 года (Gutmann, Neuenkirch & Neumeier 2019), на которое ссылаются авторы доклада, показывает, что экономические санкции не обязательно приводят к ухудшению гуманитарной ситуации в стране, против которой они направлены. Исследователи не находят подтверждения негативному воздействию санкций на экономическую ситуацию, политические и гражданские права или основные права человека.

Исследование показывает, что воздействие санкций носит более дифференцированный и сложный характер, чем принято считать. Ограничительные меры могут на самом деле оказывать положительное воздействие на население стран, против которых вводят санкции.

Именно безнаказанность, по мнению группы экспертов, послужила поводом для более агрессивных действий РФ.

Отсутствие решительной политической и правовой реакции на нарушения прав человека во время войны в Чечне придало смелости Владимиру Путину, развязав руки для нападения на Грузию в 2008 году и Украину в 2014-м.

Какие механизмы использует Россия для обхода санкций

Авторы доклада привели данные, показывающие огромную роль Турции в обходе санкций против РФ.

Исследователи обнаружили аномальный экспорт западных товаров в восемь стран-соседок России, бывшие советские республики, а также Турцию, превышающий годовой темп роста в 20%.

Всего за 15 месяцев с марта 2022 года по май 2023 года 21 западная страна превысила допустимый объем экспорта на сумму 18,7 млрд евро, что указывает на значительные объемы непрямого экспорта в Россию.

Германия выделяется на фоне остальных, так как на ее долю приходится почти четверть всего избыточного экспорта западных товаров в страны, граничащие с Россией. Литва и Польша также в значительной степени способствовали избыточным продажам через третьи страны.

Рисунок 3 демонстрирует объемы чрезмерного западного экспорта в страны-соседки России, начиная с марта 2022 года. Данные тут разбиты таким образом, чтобы показать страну-импортера и страну-помощника, выполняющую роль посредника.

Больше всего избыточного экспорта западных товаров приходится на Казахстан, почти треть от общего объема за рассматриваемые 15 месяцев. Турция занимает второе место – более 5 миллиардов евро.

Авторы доклада обращают внимание на Беларусь: оценка чрезмерного экспорта и косвенных нарушений через нашу страну составляет 1,4 миллиарда евро. Однако эти данные, вероятно, существенно занижены.

«Это связано с тем, что с марта 2022 года санкции действуют и в отношении самой Беларуси, что на начальном этапе привело к снижению экспорта западных товаров в страну и значительно усложнило оценку устоявшихся показателей для сравнения. Данные таможни говорят, что реальные показатели непрямой торговли западными товарами через Беларусь значительно выше», — говорится в докладе.

На рисунке 8 показано, что Польша и Германия лидируют по поставкам санкционных товаров в Россию среди стран ЕС, но значительные объемы также поставлялись из Литвы и Беларуси, микроданные этих стран показывают, что литовские экспортеры отправляли значительное количество санкционных товаров в Россию через Беларусь.

Также высокие показатели поставок западных товаров зафиксированы из Финляндии, Латвии и Эстонии.

В докладе говорится что страны Северной Европы в основном осуществляют непрямой экспорт в Россию по северным маршрутам, при этом Казахстан и Кыргызстан являются важными участниками такой торговли.

Великобритания и страны Южной Европы для непрямого экспорта в основном используют маршруты через Турцию.

Данные таможни свидетельствуют о значительном объеме экспорта западных товаров в Россию по северным маршрутам Финляндии, стран Балтии и Беларуси, где официальными экспортерами выступают компании-резиденты этих стран. Компании, зарегистрированные в таких странах, как Казахстан, выполняют важную посредническую функцию – они предоставляют иностранную валюту российским импортерам.

Многие товары идут в Россию напрямую

Факты указывают на то, что несколько стран-членов ЕС допускают прямой экспорт санкционных товаров в Россию со своей территории.

Что касается торговых агентов и компаний, официально торгующих с российскими импортерами, то большинство из них зарегистрированы в Финляндии и Норвегии, немного меньше в Турции и Швейцарии, далее Объединенные Арабские Эмираты, Кыргызстан, Кипр, Китай, Узбекистан, Беларусь и Эстония.

Иностранные торговые агенты обычно выполняют роль последнего звена цепи поставок в Россию, поскольку российские импортеры не могут приобрести иностранную валюту, необходимую для сделок с резидентами Финляндии или Норвегии напрямую.

Авторы доклада приводят примеры 10 сделок, когда санкционные товары идут напрямую в Россию.

1. Промышленное оборудование стоимостью 2,4 млн долларов США было доставлено напрямую в город Челябинск (Россия). Оно было отправлено из страны в Северной Европе и произведено там же. Продано резидентом Швейцарии.

2. Транспортное оборудование стоимостью 350 000 долларов США было доставлено напрямую в аэропорт Новгорода (северо-запад России). Оно было отправлено из страны в Северной Европе и произведено там же. Продано резидентом этой же страны.

3. Транспортное оборудование стоимостью 341 000 долларов США было отправлено из Таллинна (Эстония) в Санкт-Петербург (Россия). Экспортер зарегистрирован в Эстонии, провел множество экспортных сделок с санкционными товарами, работая с российскими компаниями. Находится под санкциями США с мая 2023 года.

4. Нефтепродукты из Северной Европы стоимостью 282 000 долларов США были отправлены из Литвы в Россию. Экспортер зарегистрирован в Турции.

5. Изделия промышленного назначения из Северной Европы на сумму 267 000 долларов США были отправлены на юг России. Экспортер зарегистрирован в Грузии.

6. Автозапчасти из Северной Европы на сумму 191 000 долларов США были отправлены из Минска в Россию. Экспортер зарегистрирован в Кыргызстане.

7. Оборудование для аэропортов из Северной Европы стоимостью 80 000 долларов США было доставлено воздушным транспортом из аэропорта Вильнюса (Литва) в аэропорт Москвы (России). Экспортер зарегистрирован в Турции.

8. Оборудования для энергетической отрасли из Северной Европы стоимостью 80 000 долларов США было доставлено из Литвы в Москву. Экспортер зарегистрирован в Турции.

9. Транспортное оборудование стоимостью 11 200 долларов США было напрямую отправлено из страны происхождения в Северной Европе в город Кронштадт (Россия). Экспортер зарегистрирован в Турции.

10. Цифровое оборудование на сумму 6 000 долларов США было отправлено из Вантаа (Финляндия) в Санкт-Петербург (Россия). Экспортер зарегистрирован в Эстонии. Находится под санкциями США с мая 2023 года.

Нарушителей санкций ждет Гаага?

Особое место эксперты уделяют возможной ответственности юридических и физических лиц, которые помогали обходить санкции. Авторы доклада упомянули ордер на арест Путина за преступления против человечности от Международного уголовного суда, а также другие расследования преступлений РФ.

«Ордеры на арест и расследования имеют отношение и к компаниям, которые могут стать соучастниками преступных действий России, если будет установлено, что они активно помогали и материально содействовали совершению таких преступлений», — пишут эксперты.

Не исключено, что действия лиц, причастных к нарушениям санкций против России, будут рассматриваться как помощь и содействие военным действиям РФ, следовательно — и ее военным преступлениям.

Эксперты считают, что уже есть прецеденты, когда за подобные действия наступает ответственность. Показательным примером является дело против французской компании Lafarge, которая продолжала свою деятельность в регионах, захваченных террористической организацией ИГИЛ в 2013-2014 годах. В 2016 году компанию обвинили в финансировании терроризма и соучастии в преступлениях против человечности (пособничестве и подстрекательстве).

Еще один пример — расследование французской прокуратуры в отношении банка BNP Paribas. В 2017 году против них выдвигались обвинения в соучастии в геноциде тутси в Руанде, в частности — 1,3 миллиона долларов США были переведены банком BNP Paribas южноафриканскому торговцу оружием для финансирования покупки оружия лицами, причастными к геноциду, в нарушение эмбарго ООН на поставки оружия. Утверждается, что BNP Paribas санкционировал перевод средств режиму хуту в июне 1994 года. Решение по делу до сих пор не принято.

Есть также примеры приговоров против физических лиц, признанных виновными в серьезных нарушениях прав человека из-за нарушения санкций.

Дело в Нидерландах является одним из наглядных примеров. Там судили гражданина Нидерландов за соучастие в военных преступлениях посредством продажи оружия Либерии в 1999-2003 годах. Был установлен факт нарушения санкций ООН и ЕС.

Обвиняемый был владельцем и президентом двух лесозаготовительных компаний в Либерии. По версии прокуратуры, обвиняемый был замешан в продаже оружия в Либерию через свои компании в нарушение эмбарго на поставки оружия. Таким образом он стал соучастником военных преступлений, совершенных с использованием этого оружия. После нескольких раундов апелляций, завершившихся рассмотрением дела в Верховном суде Нидерландов, в декабре 2018 года этот человек был наконец признан виновным (правда, заочно, поскольку он сбежал в Южную Африку) и приговорен к 19 годам тюремного заключения за незаконный оборот оружия и соучастие в военных преступлениях в силу его «активного и сознательного вклада в военные операции».

Нарушение санкций бьет и по репутации компаний. В августе 2023 года одно из ведущих западных новостных изданий сообщило, что немецкие комплектующие были обнаружены в российской ракете, которая несколькими месяцами ранее убила 23 мирных украинца, что вынудило генерального директора компании-производителя обратить внимание на возможные последствия для компании.

В отношении любой компании может начаться расследование. СМИ, организации гражданского общества, которые обладают все более совершенными инструментами для раскрытия корпоративной деятельности в сфере инвестиций или торговли, могут вмешаться в любой момент.

Репутация не только привлекает или отталкивает клиентов, но и определяет, сможет ли компания привлечь талантливых сотрудников в будущем. Более того, вкладчики, инвесторы и акционеры обращают все больше внимания на репутацию компаний, на их стандарты этики и соблюдение законодательства.

Длительное присутствие на российском рынке вызвало значительные сложности для западных корпораций. Компании подверглись давлению и были вынуждены уйти, одновременно рискуя стать жертвами несправедливого или насильственного захвата своих активов Россией, как это произошло с Danone и Carlsberg.

«Война в Украине – это самая важная битва за будущее Европы, которая была после 1945 года. Вполне естественно ожидать, что санкции также станут более строгими. Недостаточно будет сказать «мы не знали» или «правила были непонятны», когда компании столкнутся в будущем с последствиями нарушений санкций», — резюмируют авторы доклада.

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