«В России зреет переворот, на фоне которого мятеж Пригожина покажется детским лепетом» 2 6.01.2024, 15:49

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Политическая ситуация начала меняться.

На фоне отсутствия успехов на фронте и расширения зоны боевых действий на Белгород внутриполитическая ситуация в РФ начала меняться.

Поднимают голову ультраправые силы, которые недовольны неспособностью Кремля выиграть войну.

Об этом в своем блоге в Telegram рассказал известный российский политтехнолог Станислав Белковский.

Его заинтересовало заявление идеолога «русского мира», ультраправого философа Александра Дугина, который почти прямым текстом начал требовать передачи власти Игорю Щеголеву, который сейчас занимает пост полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе.

«Полпреду президента в ЦФО, на чьей территории и происходит вторжение врага (ракетные атаки, ДРГ, обстрелы, кассетные снаряды это по-вашему еще не вторжение? Тогда что?), надо срочно дать чрезвычайные полномочия, вплоть до права вводить военное положение. Федеральные округа вводились, чтобы страна не распалась. А сейчас в страну пришла война», - заявил Дугин.

Белковский считает такое заявление предвестником очередного госпереворота в РФ.

«В Российской Федерации уже скоро может быть предпринята попытка государственного переворота, перед которым прошлогодний мятеж Евгения Пригожина покажется детским лепетом. Вероятный идеолог переворота - известный философ Александр Дугин, который накануне прямо призвал передать чрезвычайные полномочия, включая право введения военного положения, своему патрону и покровителю - полпреду президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву. Известно, что за господами Щеголевым и Дугиным стоит миллиардер Константин Малофеев - владелец холдинга «Царьград», - рассказал Белковский.

Он отметил, что Малофеев является также покровителем ныне арестованного чекиста Игоря Стрелкова (Гиркина).

Как считается, именно за деньги этого миллиардера в 2014 году Стрелков разжег военный конфликт на Востоке Украины.

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