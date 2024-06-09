В Беларуси ввели налоговое изменение, которое затрагивает водителей и владельцев недвижимости 3 9.06.2024, 17:13

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Детали.

С 1 июня в Беларуси ввели новую форму извещения для уплаты физлицами транспортного и земельного налогов, а также сбора на недвижимость. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.

Напомним, с 1 января этого года ввели изменения при оплате транспортного сбора, а также налога на недвижимость и землю. Так, появился единый платеж для этих налогам. Речь о том, что налоговики будут выставлять общую сумму к оплате этих сборов, а не присылать три разные платежки, как это происходит сейчас.

Как поясняли ранее в МНС, единый имущественный платеж ввели для «упрощения механизма их уплаты».

С 1 июня ввели новую форму платежки для этих трех налогов. Ее беларусы получат ближе к осени, когда налоговики подсчитывают сборы за 2023 год.

Ранее в МНС уточняли, что также изменятся счета для зачисления в госбюджет имущественных налогов.

«Предъявленные к уплате имущественные налоги с 1 января 2024 года подлежат уплате единым платежом на счет республиканского бюджета по месту постановки на учет физического лица — плательщика имущественных налогов, код платежа в бюджет — 03101 (единый имущественный платеж)», — уточняли в МНС.