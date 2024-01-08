Украина готовит инфраструктуру аэродромов для приема F-16
- 8.01.2024, 23:54
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Параллельно авиация выполняет боевые задания.
В Украине идет сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры аэродромов для приема истребителей F-16.
Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.
По словам Павлюка, Украина работает над введением до конца 2024 года «Быстрого трека».
«В его рамках проведена оценка аэродромов для многоцелевых истребителей. Также наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 по широкому набору программ», – сказал Павлюк.
Он отметил, что подготовка проходит в условиях постоянного использования инфраструктуры аэродромов, инженеров и пилотов для выполнения боевых задач.