Украина готовит инфраструктуру аэродромов для приема F-16 8.01.2024, 23:54

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Параллельно авиация выполняет боевые задания.

В Украине идет сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры аэродромов для приема истребителей F-16.

Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

По словам Павлюка, Украина работает над введением до конца 2024 года «Быстрого трека».

«В его рамках проведена оценка аэродромов для многоцелевых истребителей. Также наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 по широкому набору программ», – сказал Павлюк.

Он отметил, что подготовка проходит в условиях постоянного использования инфраструктуры аэродромов, инженеров и пилотов для выполнения боевых задач.

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