«А что это горит под Авдеевкой?»2
- 9.01.2024, 13:34
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ВСУ уничтожили «жирную» цель на восточном направлении.
Подразделения украинской армии уничтожили под Авдеевкой редкую цель — российскую ТОС-1А «Солнцепек».
Видео эффектного взрыва появилось в социальных сетях. Об этом сообщил военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
«Ой, а что это так ярко горит под Авдеевкой? А это горит очередная российская ТОС-1А «Солнцепек». Верифицированы потери оккупантов в количестве 24 ТОС-1А «Солнцепек». Согласно неверифицированной информации, потери превышают 32 ед.
Это первый уничтоженный ТОС-1А «Солнцепек» в 2024-м году. С почином!» — отметил Коваленко.