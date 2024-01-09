«А что это горит под Авдеевкой?» 2 9.01.2024, 13:34

12,070

ВСУ уничтожили «жирную» цель на восточном направлении.

Подразделения украинской армии уничтожили под Авдеевкой редкую цель — российскую ТОС-1А «Солнцепек».

Видео эффектного взрыва появилось в социальных сетях. Об этом сообщил военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Ой, а что это так ярко горит под Авдеевкой? А это горит очередная российская ТОС-1А «Солнцепек». Верифицированы потери оккупантов в количестве 24 ТОС-1А «Солнцепек». Согласно неверифицированной информации, потери превышают 32 ед.

Это первый уничтоженный ТОС-1А «Солнцепек» в 2024-м году. С почином!» — отметил Коваленко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».