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Житель Гомеля выжил после аварии с поездом

  • 1.10.2024, 8:20
  • 1,968
Житель Гомеля выжил после аварии с поездом

Он решил «сократить дорогу домой».

Железнодорожный состав сбил мужчину, который переходил через рельсы в Гомели.

«Горожанин возвращался домой. По пути он решил сократить дорогу через железнодорожные пути вблизи ул. Советской», — сообщили в гомельском УВД.

В момент, когда мужчина оказался на путях, по ним двигался дизель-поезд.

«Несмотря на предпринятые машинистом меры, столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

Мужчина на момент приезда бригады скорой помощи оставался жив. С серьезными травмами его доставили в больницу.

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