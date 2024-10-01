Житель Гомеля выжил после аварии с поездом 1.10.2024, 8:20

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Он решил «сократить дорогу домой».

Железнодорожный состав сбил мужчину, который переходил через рельсы в Гомели.

«Горожанин возвращался домой. По пути он решил сократить дорогу через железнодорожные пути вблизи ул. Советской», — сообщили в гомельском УВД.

В момент, когда мужчина оказался на путях, по ним двигался дизель-поезд.

«Несмотря на предпринятые машинистом меры, столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

Мужчина на момент приезда бригады скорой помощи оставался жив. С серьезными травмами его доставили в больницу.

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