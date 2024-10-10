«У меня трясется все тело»: ужас россиян от атаки на аэродром в Адыгее попал на видео
- 10.10.2024, 7:54
Местные жители снимают кадры и выкладывают в Сеть.
Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 10 октября беспилотники атаковали военный аэродром ВКС РФ в Адыгее, который находится недалеко от станицы Ханской.
Местные паблики сообщили о звуках, похожих на работу двигателей, около 2:30. При этом по состоянию на 4:00 атака беспилотников все еще продолжалась.
Первыми об атаке на военный аэродром сообщили жители Майкопа, которые и услышали в небе звуки гудящих моторов. Спустя время в районе аэродрома стали раздаваться «хлопки», пишет «Диалог.UA».
Местные паблики пишут о том, что наблюдается как работа ПВО РФ, так и прилеты по территории аэродрома. Люди снимают кадры и выкладывают в Сеть. При этом они не скрывают своего ужаса от происходящего и открыто говорят, что под ударами военный аэродром Ханская.
Известно, что военный аэродром Ханская находится всего в 3 км от станицы Ханской и в 6 км от Майкопа. Именно там дислоцируется 272-я авиационная база Краснодарского высшего военного авиационного училища.
В основном там находятся самолеты L-39 и МиГ-23. При этом сам аэродром может принимать самолеты типа Ту-134, Ан-12 и Ил-18.
Этот аэродром попадал в СМИ, когда в августе 2023 года при заходе на посадку разбился самолет L-39, на борту которого был инструктор из центра Актюбинска. Рядом с этим аэродром находится и еще один — Майкоп.