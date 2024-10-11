«Насчитали 8 тысяч рублей долга» 9 11.10.2024, 11:20

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Белорус пожаловался, что его жену-продавщицу заставляют выкупать просрочку в магазине.

Пользователь TikTok Роман поделился неприятной историей, в которую попала его жена. Она полгода отработала в магазине агрогородка Азделино Гомельского района и получила 8 тысяч рублей долга за наличие просроченных товаров, пишет «Наша Ніва».

— За полгода работы моей жены просрочку ни разу не вывозили. Либо перебивали сроки и дальше продавали, либо на автолавке вывозили, догадайтесь сами куда.

Мужчина утверждает, что оплачивать непроданную просрочку заставляют самих продавцов, вычитая из зарплат.

Через шесть месяцев Роман устал от такой несправедливости и поехал в Гомельское райпотребобщество, чтобы поговорить с руководством. В ролике мужчина попадает к начальнице участка Татьяне Бызовой и спрашивает, почему на его жену Викторию вешают просрочку. Сотрудница райпотребобщества утверждает, что никто такого не делает.

— Ей сказали проверить полностью магазин на наличие просроченного товара.

— Просрочка уже неделю лежит у нее в подсобке. Вы вчера были у нее на месте. Почему не решили вопросы с той просрочкой?

Собеседница отвечает, будто продавщица не показала ей тот просроченный товар.

— То есть вонь в магазине ни о чем не говорит? — уточняет Роман. — Запах влаги и молока, которое там уже взорванное стоит. Вы вчера у нее были. Почему не решили вопрос?

Сотрудница райпотребобщества снова говорит, что ей никто ничего не показал.

— В смысле никто не показал? — возмущается мужчина. — Вы в каждую щель смотрите, а молоко не увидели в подсобке?! И что нам делать с просрочкой, которую жена таскает домой? Почему трое моих маленьких детей вынуждены есть просрочку, которую вы на нее вешаете?

Татьяна Бызова отказывается обсуждать этот вопрос с Романом и говорит, что разбираться будет исключительно с его женой.

— Мне она не предоставила ни списка, ничего. Хочу — работаю, хочу — не работаю. График не соблюдается…

Последней претензией Роман тоже очень возмущен:

— График не соблюдается? Я ее на работу везу в 8.00, хотя ее рабочий день начинается в 9.00. А знаете, почему в 8.00? Потому что вы ее не снабдили транспортом, чтобы ее завозили в эту деревню глухую.

Сотрудница райпотребобщества начинает рассказывать, что есть рейсовые автобусы. Но Роман парирует тем, что первый автобус в агрогородок Азделино идет в 6.00, а следующий уже в 12.00.

Роман уточнил, что после разговора у его жены начались неприятности.

— Начислили долгов с просрочкой, уже есть и было выброшено почти на 8 тысяч рублей. Теперь жену отстранили от торговли, угрожают судом, не отдают трудовую, не дают работать и в то же время она продолжает быть материально ответственной.

В другом ролике мужчина показывает ту самую просрочку в подсобке.

Роман уверен, что в такой же ситуации находятся многие продавцы, и предлагает им присоединиться к групповому обращению в прокуратуру.

Официального комментария райпотребобщества по этой ситуации не было.

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