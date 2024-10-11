Механик раскрыл важный нюанс бензиновых и дизельных авто, о котором многие не знают 11 11.10.2024, 13:58

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Водители допускают распространенную ошибку.

Популярный автомеханик Скотти Килмер предупредил владельцев бензиновых и дизельных автомобилей о том, что они могут «уничтожить» свою машину, если допустят ошибку, о которой «многие люди не знают», пишет Express.

По его словам, участники дорожного движения никогда не должны заправлять топливный бак «слишком низко», что может привести к катастрофическим последствиям для тех, кто ездит на выхлопных газах.

Скотти отметил, что бензин и дизель помогают смазывать топливный насос, а именно устройство, которое используется для перемещения топлива из бака в двигатель. Однако дефицит бензина и дизельного топлива может привести к «сгоранию» насоса, а водители, скорее всего, могут отдать много средств за ремонт.

«Вот предупреждение, о котором многие люди не знают: зайдите внутрь автомобиля и посмотрите, следите за топливным баком. Не только для того, чтобы у вас не закончилось топливо. Мой совет - не опускайте уровень горючего ниже, чем на восьмую часть бака, лучше оставьте его на четверть бака. В современных автомобилях топливный насос находится внутри бензобака. И это может звучать довольно странно, но топливо фактически смазывает насос. Топливо попадает в насос, смазывает подшипники, когда вы заправляете топливо в автомобиль», - объяснил автомобильный эксперт.

По его словам, если в современной машине с топливным насосом в баке действительно закончится бензин, то могут быть проблемы.

«Вместо того, чтобы всасывать топливо, он будет всасывать воздух. Воздух сухой, подшипники в топливном насосе сгорят от сухости», - предупредил Килмер.

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