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Швеция передала Украине скоростные катера «Дракар»

  • 11.10.2024, 15:04
Швеция передала Украине скоростные катера «Дракар»

В военной разведке раскрыли детали.

Швеция предоставила украинской военной разведке Украиы скоростные бронированные десантно-штурмовые катера Combat Boat-90, которые улучшают возможности спецназовцев по части проведения морских операций. Об этом сообщает ГУР.

Катер Combat Boat-90 длиной 14,9 метра способен развивать скорость до 43 морских узлов и перевозить до 21 бойца в полном боевом снаряжении или 4,5 тонн груза. Эти катера вооружены пулеметами и гранатометами. При необходимости они дополняются легкими противокорабельными ракетами, что позволяет перевозить морские мины и бомбы.

По словам командира десантно-штурмового катера «Дракар» морского центра «Викинг» ГУР Сергея, преимущество такого плавсредства — скорость, маневренность и высокая функциональность.

Она выполняет разные задачи — от логистических (перевозка боекомплекта, людей, разного рода грузов и патрулирование). С квалифицированным экипажем катер справится с любой поставленной задачей.

Название «Дракар» — по кораблям викингов, которые использовали их в десантных операциях, наблюдениях за акваторией, патрулировании и эвакуации. Еще они выполняют роль плавсредств огневой поддержки.

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