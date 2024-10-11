«Я была в шоке» 11.10.2024, 18:53

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Белоруска возмутилась стоимостью работ за установку забора.

Женщина рассказала в TikTok, что решила огородить свой участок забором из металлопрофиля. Часть работы у нее уже была сделана, но люди, которых она хотела нанимать, заявляли, что их услуга будет стоить 6000 рублей (это без учета материала). Блогерша убеждена: строители обманывают несведущих заказчиков и делают слишком большую накрутку. В комментариях некоторые пользователи согласились с автором ролика, другие отмечали, что цены диктует рынок, передает «Зеркало».

Женщина выложила ролик в TikTok, в нем она обратилась к специалистам, которые выполняют строительные работы. Белоруска хотела понять, каким образом складывается цена на такого рода услуги, ведь недавно она столкнулась с ценообразованием, которое ее очень возмутило.

Белоруска рассказала, что недавно устанавливала забор из металлопрофиля. Но она потратила довольно много времени прежде, чем нашла исполнителей, все потому, что некоторые из них назначали очень высокую цену за свои услуги.

— За забор длиной 28 метров нужно было отдать 6000 белорусских рублей (а это примерно 2500 долларов), при этом в цену не входит стоимость материала. Для забора уже стоял фундамент и были зацементированы столбы, оставалось только приварить трубки, покрасить столбы и трубки и прикрутить металлопрофиль. И когда мне называли сумму 6000 рублей, я не понимала, из чего складывается эта цена, — рассказала блогерша.

Женщина сделала свои подсчеты, при этом она опиралась на среднемесячную зарплату по Беларуси, по ее данным, она составляла 2500 рублей. Также женщина прибавила к ней еще 500 рублей — за «проценты, которые платят ИП», вышло 3000 рублей.

— 21 день рабочих в месяц, получается за день 142−150 рублей. Работу у меня могут выполнить четыре человека за день, выходит 600 рублей (4×150). Если, допустим, прибавить 50 или даже 100%, то сумма, за которую можно было выполнять эту работу, с прибылью — максимум 1200 рублей.

При этом женщина отметила, что необходимое оборудование строители могут купить именно за такую сумму — 1200 рублей, вероятно, имея в виду, что такая работа уже когда-то была сделана. В итоге белоруска пришла к выводу, что таким образом заказчиков обманывают, накручивая излишне большую прибыль.

В комментариях землячка сообщила, что работу у нее неспешно за один день выполнили два парня, правда, информации о стоимости работ нет.

Зрители оставили более 1700 комментариев под роликом. Многие предлагали женщине «не лезть в чужой карман», кто-то заявлял, что она сама может установить забор, если цена слишком велика. Но были и те, кто считает, что рабочие «обнаглели и пора ими заняться».

Вот часть сообщений от пользователей:

«Пора уже заняться ценообразованием и навести порядок на высшем уровне. Это не только забор, все цены воротят безосновательные».

«Все, кто работал за стакан, уже ушли в мир иной».

«Люди хотят зарабатывать деньги, не хотят быть рабами. Правильно делают, когда оценивают свой труд достойно. А то привыкли обесценивать труд».

«Стоит учитывать все нюансы: дорога, топливо, доставка и т.д. Надо налоги за себя заплатить и за тех троих, что с ним работают, в ФСЗН отчисления за каждого. И при чем здесь средняя зарплата, я не пойму».

«Не считайте чужие деньги. Специалист знает цену своему труду, это рынок. Наймите Васю, он вам смастерит за рубль, вот потом вы поймете, из чего складывается цена».

«Если это была фирма, то цена нормальная. Приехал прораб (замерщик), в зависимости от места выезд стоит от 120 рублей, налоги от всей суммы. А реклама, бухгалтер, аренда помещения, директор…»

«Я с вами согласна. Обшить сайдингом дом (12 на 9 метров, их материал) мне предложили за 23 000 рублей. Я была в шоке».

«Ха, это еще цветочки. Вызвать маленький экскаватор: доставка 80 рублей, минимальный заказ — 4 часа, а час работы — 80 рублей. Работа составила 1 час 20 минут и 400 рублей! Как вам такое? Вообще обнаглели, люди краев просто не видят!»

«За замену подшипника в стиральной машине мне зарядили 300 рублей. Подшипники стоили 25 рублей. С помощью YouTube за день сам поменял. Тоже посчитал, что 275 рублей за работу дорого, да и мастеру там работы на часа 3−4».

«Есть цена, сформированная рынком труда. Вы можете сделать сами и не платить, а можете искать, кто вам сделает и за сколько. Это ваш выбор».

«Удивляет, что на хлеб, молоко, бульбу колхозник не имеет права поднимать цену, мол, социалка, а всякие евроремонтники могут драть втридорога».

«Да не, это реально завышенная цена. 1500 рублей — край. Я сам строитель, 120−150 рублей в день — это нормальный заработок».

«А большинство мастеров только умеют говорить и цену гнать. На деле недостатков куча, а потом у него же не допроситься исправить, потому что он так видит».

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