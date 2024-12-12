Разрушения как после ATACMS: что сделала ракета-дрон «Паляница» с заводом в Таганроге 1 12.12.2024, 8:38

9,622

В Forbes рассказали, что предвещает эта атака.

В ночь с 10 на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» (ТАНТК им. Г. М. Бериева). Forbes указывает на вероятность, что город могли обстрелять с помощью украинских ракет-пушек «Паляница».

Отмечается, что этот вид вооружения был логичным выбором для рейда на город. При дальности полета боеприпаса почти 700 километров и весе боеголовки 45 килограммов «Паляница» может наносить такие же масштабные разрушения, как ракета ATACMS.

«Если вы хотите повредить несколько довольно хилых зданий, например, ангары для самолетов А-50, подобные тем, что строит «Бериев», и эти здания находятся менее чем в 500 милях от вас, залп «Паляницы» — это то, что нужно», — сообщает Forbes.

Стоимость одного беспилотника — 100 000 долларов. Это небольшая сумма по сравнению с ценой крылатой ракеты. Кроме того, дрон прост в использовании. По взлетно-посадочной полосе он движется на колесной тележке, покидая ее по мере набора высоты. Если предположить, что управление осуществляется с помощью GPS, «Паляница» должна быть достаточно точной, чтобы надежного поражения большого здания, в частности, ангара.

Forbes предполагает, что эта вероятная атака на предприятие с помощью «Паляницы» может быть предвестником других налетов. Украина производит беспилотники этого вида в небольшом количестве. Однако, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, частный стартап вышел на серийное производство «Паляниц».

В ночь с 10 на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» (ТАНТК им. Г. М. Бериева). В результате удара сгорело 14 автомобилей.

Позже Минобороны России отметило, что по аэродрому в Таганроге Украина запустила ракеты ATACMS. Ракет было шесть, и все якобы не долетели до цели. Военные заверили, что две ракеты сбил зенитный комплекс «Панцирь», а остальные четыре — не попали в цель благодаря работе средств РЭБ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com