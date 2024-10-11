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Белорусские археологи: Древний город на Менке появился в конце Х века

  • 11.10.2024, 21:15
Белорусские археологи: Древний город на Менке появился в конце Х века

Потом город был перенесен на место, где сливались реки Свислочь и Немига.

Исследователи доказали зарождение древнего города на реке Менка в конце Х века. Такую новость журналистам БелТА сообщил заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Андрей Войтехович. Именно под его руководством сейчас проводятся раскопки на Менке.

Работами в 2023 и 2024 годах руководил археолог Андрей Войтехович. В следующем году их планируют продолжить.

Во время раскопок археологи нашли уникальные деревянные конструкции и артефакты. С их помощью ученые смогли сделать новые выводы об истории Минска. Они пришли к заключению, что древний Минск был основан на Менке, а потом перенесен на место, где сливались реки Свислочь и Немига.

По словам руководителя раскопок Андрея Войтеховича ученые за два года исследований уже получили основные результаты. За это время они исследовали внутривальные конструкции и полностью изучили их внешний вид, время, когда они были возведены и то, что с ними будет дальше, их конструктивные особенности.

«И мы можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что это типичные древо-земляные укрепления для древнерусского города, которые были возведены в самом конце X — начале XI века. То есть город зародился в 990-е годы. Эти укрепления были действительно значительными и по своим размерам не уступали укреплениям, которые были выявлены в Минске на Свислочи. Это в принципе равноценные по мощности городские стены, но они созданы по разным технологиям, так как строились в разное время. На Менке город появился раньше. Здесь классическая городская структура — это детинец, окольный город и городские посады», — рассказал Войтехович.

Также была проведена работа на посадах и детинце малого городища. Археологи смогли выявить следы проживания дружины — дорогое оружие, а также редкие элитарные вещи.

Ученые зафиксировали ряд пожаров, причиной которых были военные действия. Также они взяли образцы, чтобы провести радиоуглеродный анализ и определить точную дату, когда на месте древнего города проводились военные нападения. Потом данные сопоставят с историческими событиями.

«Мы можем на 100% утверждать, что это крупный город, расцвет которого пришелся на XI век. В конце XI века он постепенно пришел в упадок, и к середине XII века жизнь здесь полностью прекратилась. Мы можем это связывать с возникновением нового города на Свислочи, так как центр был перенесен туда», — заметил руководитель раскопок.

Он также признался, что есть один вопрос, на который археологи пока не знают точного ответа. Дело в том, что во время раскопок специалисты нашли погребения, которые не должны быть на этом месте. Они могли быть только в том случае, если в древнем городе на Менке был храм. Ученые выдвинули гипотезу, что у южного входа в городище стояла церковь, возле которой и хоронили людей в XI-XII веке.

Чтобы доказать или опровергнуть гипотезу, археологи проведут в следующем году раскопки на предположительном месте, где раньше был храм.

«Кстати, версия подтверждается тем, что мы в прошлом году нашли недалеко переносное кадило», — заметил Андрей Войтехович.

Ученые замечают, что это место является знаковым как для Беларуси, так и для всей Восточной Европы — раскопки на Менке подтвердили, что здесь ранее существовал полноценный город ХI века, в котором были: власти, дружина, торговля, и который был сопоставимым со всеми известными на то время городскими центрами.

После того, как крупные раскопки завершат, на Менке планируют создать музей.

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