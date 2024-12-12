Ликвидированный в Москве топ-конструктор был идеологом внедрения ИИ в дроны
- 12.12.2024, 15:31
Стали известны новые детали операции ГУР.
В Кузьминском лесопарке вблизи города Котельники застрелили заместителя генерального конструктора, руководителя отдела функционального программного обеспечения КБ «Марс» Михаила Шатского.
Как отметил источник УНИАН в Силах обороны Украины, к его уничтожению может быть причастно Главное управление разведки Министерства обороны.
Шатский работал в федеральном государственном унитарном предприятии Московское опытно-конструкторское бюро «Марс», которое является дочерним предприятием государственного холдинга по атомной энергии «Росатом».
По словам источника, Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69, а коллеги считали его главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в БПЛА и в другие летательные и космические российские аппараты:
«Напоминаем, что каждое лицо, которое так или иначе причастно к развитию российского ВПК и таким образом поддерживает российскую агрессию против Украины, является законной целью для Сил обороны».