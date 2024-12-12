Ликвидированный в Москве топ-конструктор был идеологом внедрения ИИ в дроны 12.12.2024, 15:31

Михаил Шатский

Стали известны новые детали операции ГУР.

В Кузьминском лесопарке вблизи города Котельники застрелили заместителя генерального конструктора, руководителя отдела функционального программного обеспечения КБ «Марс» Михаила Шатского.

Как отметил источник УНИАН в Силах обороны Украины, к его уничтожению может быть причастно Главное управление разведки Министерства обороны.

Шатский работал в федеральном государственном унитарном предприятии Московское опытно-конструкторское бюро «Марс», которое является дочерним предприятием государственного холдинга по атомной энергии «Росатом».

По словам источника, Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69, а коллеги считали его главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в БПЛА и в другие летательные и космические российские аппараты:

«Напоминаем, что каждое лицо, которое так или иначе причастно к развитию российского ВПК и таким образом поддерживает российскую агрессию против Украины, является законной целью для Сил обороны».

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