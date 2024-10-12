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Зеленский раскрыл результаты визитов в четыре столицы Европы

  • 12.10.2024, 17:08
Зеленский раскрыл результаты визитов в четыре столицы Европы

Он представил украинским партнерам подробности плана победы.

Украинский президент Владимир Зеленский провел европейское турне. Благодаря этому, Украина получила новые оборонные пакеты.

- Оборонительные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине - это все результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин, – пояснил президент Украины в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что представил украинским партнерам подробности плана победы.

- Теперь будем работать на уровне команд, чтобы сделать наши шаги на фронте и в дипломатии максимально сильными. Наша общая задача - приблизить справедливый мир для Украины и всей Европы, - подчеркнул глава украинского государства.

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