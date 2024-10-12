«Сложилось впечатление полного хаоса и абсурда» 1 12.10.2024, 17:19

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Россияне рассказали, как намучились на белорусской границе.

Эта история с российскими байкерами произошла в августе, и её подробностями молодые люди поделились в своём блоге.

Как рассказывает Татьяна Гонтарь, они с мужем Вадимом возвращались в Москву после долгого трансевропейского путешествия — из Турции через балканские страны, Венгрию, Австрию, Германию и Польшу через пункт пропуска Тересполь 11 августа этого года. На границе были огромные очереди, но благодаря тому, что они ехали на мотоциклах, им удалось избежать многочасового ожидания.

Польскую границу они прошли легко, как и все европейские границы до этого. Однако, когда россияне доехали до белорусского пункта, их ждала тщательная проверка. «Нас никогда так не проверяли», — замечает Татьяна и рассказывает, что их сначала отправили на рентген, потом перетрясли все вещи, спрашивали, зачем им понадобились запасные цепи, смазки и другие важные в мотопутешествии вещи.

«Короче, придирались ко всему без исключения, это напоминало издевательство. Хотели докопаться до гаджетов, но в итоге нашли то, что искали… Это был дрон. Честно говоря, нам даже в голову не приходило, что вывозить/ввозить дроны из Беларуси категорически запрещено», — пишет женщина.

Как она рассказывает, дрон у них забрали и куда-то унесли. Им сказали ждать. Молодые люди прождали три часа. «Наступила ночь, и стало ужасно холодно». Когда её спутник пошёл узнать, в чём дело, ему посоветовали взять дрон, вернуться в Польшу и оставить его там. Только после этого мужчину могли бы впустить в Беларусь. В это время девушка должна была ждать на трассе за пределами пункта пропуска. От этого предложения они отказались.

Но через шесть часов ожидания к ним подошёл пограничник и предложил другое решение. Один из них должен был положить дрон в пакет и пройти с ним к постам на въезде в Польшу, где его можно было продать или отдать. Россиянин так и сделал, отдав дрон людям на выезде из Беларуси.

Но на этом история не закончилась. Байкерам пришлось заплатить штраф в размере 6000 рублей (не уточняется, российских или белорусских) за административное правонарушение. Только после этого их отпустили.

«В целом, посмотрев вживую на то, что происходило с другими людьми, сложилось впечатление полного хаоса и абсурда. Я понимаю, что люди, работающие там, просто выполняют свои обязанности, следуя указам сверху, но это, господа, уже бесчеловечно», — пишет девушка.

Напомним, что упомянутый запрет на ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и производство беспилотников физическими лицами в Беларуси действует с 28 марта этого года в соответствии с указом, подписанным в сентябре 2023 года.

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