Такое и в Голливуде не каждый день показывают5
- Дмитрий Гудков
- 14.10.2024, 10:59
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Очередная революция от Маска.
SpaceX смогла впервые в истории посадить обратно на пусковую установку 1-ю (разгонную, самую тяжелую) ступень ракеты Starship. Это как посадить на платформу с точностью до см полбашни из Москвы-сити, с высоты в 70 км и со скоростью 3000км/ч – такое и в Голливуде не каждый день показывают.
С повторным использованием самой дорогой части самого тяжелого корабля на орбиту можно будет за копейки выводить тонны грузов. И на шаг ближе становятся полеты на Марс.
Я еще в 2016-м, на излете своего последнего созыва в Думе, вносил с коллегами законопроект о дерегулировании этой отрасли. Который узаконил бы частную космонавтику в России.
Но наши с Кремлем приоритеты расходились чем дальше, тем больше. Российского Маска Михаила Кокорича, как и других предпринимателей, способных генерировать тысячи рабочих мест и миллиарды + к ВВП, у нас выдавили из страны.
В результате одни делают революцию в космосе, а другие — возлагают все надежды на революцию самую что ни на есть земную.
Дмитрий Гудков, Telegram