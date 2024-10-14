закрыть
14 октября 2024, понедельник, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пуск баллистических ракет ATACMS по позициям россиян показали на видео

1
  • 14.10.2024, 11:40
Пуск баллистических ракет ATACMS по позициям россиян показали на видео

ВСУ нанесли удар ночью.

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты ночные пуски американских ракет ATACMS украинскими артиллеристами по позициям российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно пуск четырех баллистических ракет.

«Огненные кадры ночных пусков четырех баллистических ракет ATACMS по российским оккупантам от воинов артиллерийского дивизиона «Тиваз», - отмечается в комментарии к видео.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина