Пуск баллистических ракет ATACMS по позициям россиян показали на видео

Пуск баллистических ракет ATACMS по позициям россиян показали на видео1
- 14.10.2024, 11:40
ВСУ нанесли удар ночью.
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты ночные пуски американских ракет ATACMS украинскими артиллеристами по позициям российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно пуск четырех баллистических ракет.
«Огненные кадры ночных пусков четырех баллистических ракет ATACMS по российским оккупантам от воинов артиллерийского дивизиона «Тиваз», - отмечается в комментарии к видео.