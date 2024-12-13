Ждет ли Грузию «белорусский сценарий»? 1 13.12.2024, 13:32

Методы грузинских властей напоминают подавление протестов и репрессии в России и Беларуси.

Грузию, получившую всего год назад статус страны кандидата на вступление в Евросоюз, две недели сотрясают масштабные протесты сторонников европейской интеграции. Ответом властей на акции стали беспрецедентные по своим масштабам силовые разгоны и жесткие задержания сотен демонстрантов. По словам аналитиков, методы грузинских властей напоминают подавление протестов и репрессии в России и Беларуси, но справиться с противостоянием в привыкшей к относительной свободе Грузии властям будет сложнее, пишет BBC.

Звиад Маисашвили — 23-летний худощавый парень с волосами до плеч — невольно стал символом грузинских протестов и жестокости полиции в отношении демонстрантов.

Шокирующие кадры его избиения появились в социальных сетях рано утром 30 ноября.

На них видна группа полицейских в касках и черной форме, предположительно спецназовцев. Один из них пинает Звиада, второй наносит ему удар в лицо ногой. В кадре видна молодая девушка. Она в отчаянии что-то кричит; судя по жестикуляции, зовет на помощь и отгоняет третьего полицейского, который все же успевает нанести протестовавшему еще один сильный удар ногой в лицо, после чего тот уже не двигается, видимо потеряв сознание. Полицейские не оказали ему помощи и просто ушли.

Сам Звиад почти не помнит происходящее уже на кадрах. По его словам, он быстро отключился, но помнит, что крикнул, чтоб его не били.

Он говорит, что пошел на демонстрацию на второй день вспыхнувших в Грузии протестов — чтобы, как и сотни тысяч сограждан, выступить против выбранного властями курса.

Новая волна массовых протестов началась 28 ноября в ответ на решение правительства отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

«Главная причина протеста в том, что наша власть — российская, они стараются сделать нашу страну похожей на Россию, стараются, чтобы мы стали страной подобной, например, Беларуси. Мы протестуем именно против этого. Мы хотим жить в европейской демократической стране, где государство не совершает насилие над людьми», — говорит он.

Звиад вспоминает, что в тот день спецназ оттеснил протестующих сперва с боковых улиц у здания парламента, а потом и с территории перед парламентом — при помощи водометов и перцового спрея, а также задерживая людей.

К рассвету начался более жесткий разгон остающихся на проспекте демонстрантов. Звиад вспоминает, что полицейские преследовали и избивали их. Сперва он пошел к станции метро, но потом вернулся, чтобы найти брата.

«В секунды передо мной появился полицейский, который меня ударил, после чего я упал. Это увидел мой брат, который пошел ко мне на помощь, но его тоже ударили, сбив с ног. Уже упавшего меня били, как минимум, наверное, семеро полицейских», — вспоминает Звиад.

На кадрах видно, как к нему подбегают другие протестующие. Именно они перенесут его на руках в автомобиль, после чего повезут в клинику.

«Коридор» для журналистов

Александре Кешелашвили, журналист издания «Публика», оказался в больнице в первую же ночь протестов. Его избили, а потом он еще около двух часов провел в центральном здании МВД.

Он вспоминает, что стоял на углу у здания парламента, когда группа полицейских при попытке задержать одного из протестующих занялась и им.

«Я кричал, что я журналист, на что они ответили матом. Как только они меня втащили за кордон, меня начали бить», — вспоминает он.

У Александре было две фотокамеры и знак «пресса», поэтому полицейские знали, что он журналист, но, по его словам, это вызвало еще более агрессивную реакцию. Полицейские поочередно наносили ему удары — в основном по голове и лицу. Он предполагает, что его провели по «коридору», буквально сквозь строй.

«Вначале меня били около пяти-шести человек с двух сторон. Потом они постепенно вот как бы передавали меня назад, нанося удары. У меня уже шла кровь, два-три раза я упал, после чего они меня били уже ногами», — говорит он.

В какой-то момент он потерял сознание, а когда пришел в себя, ему нанесли еще один удар ногой в лицо. Затем его передали патрульной полиции, надели наручники и перевезли в здание МВД вместе с двумя избитыми задержанными. Один из них периодически терял сознание.

«Там [в здании МВД] я довольно долго сидел вот так, в наручниках. Мне было уже очень тяжело, я не мог остановить кровь», — говорит он.

Кешелашвили перевезли клинику и в тот же день сделали операцию — нос был сломан в нескольких местах. Камеры, которые у него отняли, до сих пор не вернули.

Всего, по данным организации «Медиаомбудсмен», от действий силовиков пострадали более 70 журналистов и операторов, освещающих акции в поддержку европейской интеграции.

Журналиста телеканала «Формула» Гурама Рогава прямо во время его прямого эфира ударил в голову спецназовец.

Его доставили в больницу с переломами лицевых костей и дуги шейного позвонка, сообщило агентство «Интерпрессньюс».

Жертвами полиции становились даже случайные прохожие.

В организации «Партнерство за права человека» рассказали, что на неслышащего человека, который просто шел домой, напали силовики в масках. Они, предположительно, прятались в жилом доме и приняли его за участника акции.

Еще один пострадавший остается в реанимации. Ему, по предположению близких, в голову попала капсула от слезоточивого газа, который спецназ применял против протестующих.

«Куда ты идешь, Грузия?»

Насилие полиции в отношении демонстрантов в разы увеличило число протестующих не только в Тбилиси, но и в других городах Грузии.

На площади у парламента, где проходят протесты, мэрия столицы начала устанавливать новогоднюю елку. На подготовленной для елки конструкции к вечеру демонстранты развешивают фотографии избитых протестующих.

В МВД Грузии самих протестующих обвиняют в насилии в отношении полицейских. Министерство настаивает, что митинги приняли насильственный характер и агрессивные группы людей использовали пиротехнику и зажигательную смесь, а также были вооружены различными предметами, в том числе железными и деревянными дубинками. В результате, говорят в МВД, пострадали более 150 сотрудников ведомства.

«В ходе акций в результате нападений со стороны насильственных групп почти всем пострадавшим полицейским потребовалась неотложная медицинская помощь, а многим даже хирургическое вмешательство. У большинства сотрудников полиции различные виды ожогов, переломы, травмы в области головы и лица», — заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

За административные правонарушения задержаны около 400 протестующих. Более тридцати задержанным грозят длительные тюремные сроки по уголовным статьям.

Несмотря на кадры избиений не оказывающих никакого сопротивления демонстрантов и рассказы самих пострадавших, ни один из полицейских к ответственности не привлечен. Точное число пострадавших демонстрантов в МВД тоже не называют.

По словам Народного защитника (омбудсмена) Грузии Левана Иоселиани, МВД принимало решение о разгоне всей акции вместо того, чтобы адресно принимать меры в отношении небольшой группы нарушающих закон протестующих.

Из 337 задержанных и пострадавших участников акции, которых посетили представители Народного защитника, 225 человек заявили о неподобающем обращении с ними, а у 157 человек были видимые травмы.

В специальной следственной службе, которая расследует преступления чиновников, получили более 300 сообщений на горячую линию о нарушении прав как протестующих, так и сотрудников СМИ.

В службе говорят, что ведут следствие по статьям о превышении служебных полномочий и незаконном препятствовании работе журналиста, а также расследуют нападение неизвестных на съемочную группу телеканала «Пирвели ТВ».

Нападения были совершены также на членов «Коалиции за перемены» и актера Георгия Махарадзе. Патрульная полиция, по словам журналистки Маки Чихладзе, находилась у места нападения, но не отреагировала на нападение.

«Недопустимо, чтобы банды головорезов нападали и ранили представителей прессы и других людей. Они сказали нам, что полиция находилась всего в нескольких метрах и не вмешивалась. Куда ты идешь, Грузия?» — написал в Х посол Германии Питер Фишер после того, как он и еще семь аккредитованных в Грузии послов посетили в больнице пострадавших журналистку и оператора.

Оппоненты правительства уверены, что группа неизвестных действовала по заданию властей. Нападению на съемочную группу «Пирвели ТВ» предшествовало нападение на журналиста «Публики». Согласно изданию, на месте находились по меньшей мере двое полицейских, которые не стали задерживать нападавших и дали им скрыться.

Но замминистра внутренних дел Александра Дарахвелидзе считает, что полиция отреагировала адекватно и полицейские физически не могли помешать нападавшим.

«Когда совершает насилие группа, один человек ничего не может сделать, поэтому он (полицейский) вызвал соответствующие подразделения, начато расследование и ведутся следственные действия», — цитирует издание «Публика» замминистра.

В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что нападение на съемочную группу «Пирвели», возможно, устроили сами оппоненты властей — «для картинки» — или же недовольные протестами местные жители.

«МВД в целом действовало по стандартам более высоким, чем американские и европейские [ведомства], и именно так ровно за пять дней в нашей стране была пресечена попытка „майдана". Конечно, было несколько вызывающих сожаление инцидентов, в связи с чем начато расследование», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, оппозиция, которую он называет «партией войны», устроила «небольшую имитацию» этой войны на центральном проспекте.

«Белорусский сценарий» для Грузии?

Последние несколько дней митинги у парламента проходили относительно спокойно, но каждый день поступают сообщения о новых арестах и задержаниях в связи с акциями.

Протестующие и пострадавшие говорят о беспрецедентной для Грузии жестокости полиции и проводят параллели между нынешними властями и режимами в России и Беларуси.

По словам грузинских политологов, эти сравнения не лишены оснований, хотя справиться с протестами в Грузии властям будет труднее.

«У Лукашенко была другая стартовая позиция. Там уже был авторитарный режим, и принципиально нового ему ничего не надо было придумывать. Здесь мы имеем достаточно непопулярную власть, которая сейчас хочет начать по-настоящему закручивать гайки. Делать это в обществе, где привыкли к определенному уровню свободы, сложнее», — говорит политолог Гиа Нодиа.

По его словам, насилие, похоже, сегодня единственный инструмент в арсенале властей, так как отставка какого-либо высокопоставленного чиновника уже не успокоит протесты.

«Впервые демонстранты требуют практически ухода режима, а не просто конкретной уступки. Поэтому власти поставлены к стенке и считают, что у них нет другого выхода, кроме насилия, и его нужно применять широко и так, чтобы устрашить как можно больше людей. Проблема для властей в том, что у протестов нет руководителей, одной головы, которую можно отсечь», — говорит он.

По словам Нодиа, реакция на парламентские выборы 26 октября, которые не признали оппозиционные партии и президент Грузии, по-видимому успокоила власти.

Протесты с требованием новых выборов проходили почти ежедневно, но по своим масштабам они были гораздо скромнее весенних демонстраций против «закона об иноагентах» (о «прозрачности иностранного влияния»).

«Отсутствие активного и массового протеста после выборов успокоило [основателя и председателя «Грузинской мечты» Бидзину] Иванишвили. Он решил, что этот этап пройден, протесты будут, но их можно будет полностью игнорировать», — говорит Нодиа.

Грузинские власти не могли не предвидеть реакцию, которую вызовет заявление Кобахидзе, считает исследователь конституционного права из института Gnomon Wise при Университете Грузии Давид Зеделашвили. По его мнению, они намеренно пошли на эскалацию — возможно, для нейтрализации рисков, которые они видят для себя в обществе.

«На горизонтальном уровне, среди элит режима у Иванишвили угроз нет, — говорит Зеделашвили. — Единственная угроза потери консолидированной, персоналистской власти Иванишвили исходит снизу, из противостояния в обществе», .

При этом эскалация — рискованный для власти шаг, который, по словам политолога, пока нельзя назвать успешным.

«Если противостояние достигнет определенного уровня массовости, режим не сможет функционировать и распадется. Этот риск [для властей] не снят. С другой стороны, трещин внутри режима, которые необратимо приведут к его распаду, пока тоже нет», — говорит он.

Грузия получила статус кандидата в члены Евросоюза в декабре 2023 года, но процесс вступления страны в ЕС де-факто был приостановлен еще летом этого года, вскоре после принятия «закона об иноагентах».

В Еврокомиссии уже предупредили, что недавние репрессивные меры грузинских властей также не останутся без последствий для отношений страны с ЕС.

Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят этот вопрос на встрече 16 декабря.

О дополнительных санкциях предупреждают и в Вашингтоне. Госдеп США выразил солидарность с народом Грузии, призвав правящую партию отказаться от «репрессивной тактики» в попытках заглушить критиков.

В Грузии, согласно опросам, около 70-80% населения стабильно поддерживает вступление страны в Евросоюз.

Согласно конституции страны, органы власти обязаны принимать все меры для обеспечения полной интеграции страны в ЕС и НАТО.

Звиад Маисашвили три дня лежал в больнице с переломом носа и сотрясением мозга. Тем не менее он говорит, что снова готов вернуться на улицы, когда выздоровеет.

«Эти действия [полиции] только сплотили людей, а те кадры со мной только придали мне силы и уверенность в том, что все будет хорошо, потому что я чувствую поддержку людей, — говорит он. — Думаю, заряд протеста растет, и, чем больше власти будут стараться превратить нас в страну, похожую на Россию и Беларусь, тем сильнее будет сопротивление».

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