Как уничтожение Ту-134 для военной элиты РФ повлияет на ситуацию на фронте 1 14.10.2024, 13:13

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Операция состоялась в крайне отдаленном регионе.

Уничтожение российского самолета советского производства Ту-134 не окажет влияния на ситуацию на фронте.

Об этом главный редактор Defense Express Олег Катков сказал в эфире информационного марафона «Единые новости».

«Ту-134 является довольно старым советским пассажирским самолетом. То есть, он перевозит не грузы. Он перевозит людей», - сказал Катков.

Аналитик добавил, что такой самолет эксплуатировался воздушно-космическими силами РФ для перевозки офицерского и генеральского состава.

«То есть, непосредственно какого-либо значения на ход боевых действий потеря или повреждение этой машины, к сожалению, не будет иметь смысла, потому что она не боевая», - подчеркнул Катков.

Также он добавил, что в воздушно-космических силах РФ такой самолет давно заменили на более новую модернизацию - Ту-154 - еще в советское время. По словам эксперта, перевозки личного и офицерского состава такими самолетами не являются чем-то крайне критичным:

«Возможно, просто надо отметить то, что в целом эта операция состоялась в крайне отдаленном регионе, аж в Оренбурге, который условно значительно ближе к Казахстану, чем к Украине».

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