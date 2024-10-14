WSJ: Россия пережила самый смертоносный месяц в войне
- 14.10.2024, 14:56
- 1,978
Эти потери были бы недопустимыми в любой стране.
Российский диктатор Владимир Путин надеется на «относительно легкую победу» в войне против Украины в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США.
Об этом в понедельник, 14 октября, пишет The Wall Street Journal.
По данным американских аналитиков, в сентябре российские войска пережили самый смертоносный месяц войны против Украины. В статье WSJ отмечается, что, согласно оценкам западной разведки, потери РФ составляют 1200 убитых и раненых в день. Журналисты уточняют, что военные успехи достигаются Россией в основном за счет наземных атак пехотных подразделений, которые наполнены заключенными, которых вытащили из тюрем обещаниями о помиловании и финансовым вознаграждением.
«Украина продолжает наносить России потери, которые были бы недопустимыми в любой стране, которая не является абсолютной автократией», — цитирует издание Джона Нагла, подполковника армии США в отставке и профессора в Военном колледже армии США.
По словам Нагла, учитывая обещание бывшего президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа решить конфликт, надежда Путина «на относительно легкую победу» зависит именно от него.
А до тех пор Россия готова терпеть потери, «которые не имеют никакого оперативного или стратегического смысла».