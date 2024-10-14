Белоруса задержали за кустарный дрон 5 14.10.2024, 17:37

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Задержание произошло в Вороновском районе.

Житель агрогородка Дотишки Вороновского района (Гродненская область) задержан 11 октября, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК).

Задержание проведено военнослужащими Лидского погранотряда, в доме у мужчины обнаружены беспилотный летательный аппарат (БПЛА) кустарного производства, уточняет ведомство.

Помимо этого, говорится в сообщении, по месту жительства задержанного обнаружены резиновый трос, пульт дистанционного управления и аккумуляторная батарея. Все предметы изъяты.

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