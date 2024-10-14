Белоруса задержали за кустарный дрон

Белоруса задержали за кустарный дрон5
- 14.10.2024, 17:37
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Задержание произошло в Вороновском районе.
Житель агрогородка Дотишки Вороновского района (Гродненская область) задержан 11 октября, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК).
Задержание проведено военнослужащими Лидского погранотряда, в доме у мужчины обнаружены беспилотный летательный аппарат (БПЛА) кустарного производства, уточняет ведомство.
Помимо этого, говорится в сообщении, по месту жительства задержанного обнаружены резиновый трос, пульт дистанционного управления и аккумуляторная батарея. Все предметы изъяты.