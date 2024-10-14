Шесть стран Западных Балкан приняли план действий для создания общего рынка 1 14.10.2024, 21:39

Подробности.

Премьер-министры шести стран Западных Балкан на саммите Берлинского процесса в понедельник, 14 октября, подписали новый План действий по созданию единого регионального рынка, который является частью плана роста Европейского Союза для Западных Балкан.

Об этом сообщает балканская служба «Радио Свобода».

Новый План действий по Единому региональному рынку, который был подписан в Берлине 14 октября, основывается на результатах предыдущего Плана действий на 2021-2024 годы, принятого на саммите Берлинского процесса 2020 года в Софии.

Среди его результатов были снижение цен на услуги роуминга на Западных Балканах, декларация о роуминге между ЕС и Западными Балканами, открытие «зеленых коридоров» во время пандемии коронавируса, а также ряд соглашений для облегчения передвижения граждан, студентов и экспертов в регионе.

Хозяин нынешнего саммита, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новый План действий в частности предусматривает более тесное сотрудничество в борьбе с нелегальной миграцией.

Кроме того, шесть западнобалканских государств подписали соглашение о доступе к высшему образованию, целью которого является повышение мобильности студентов и обеспечение их права на обучение в аккредитованных учреждениях высшего образования региона.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что страны Западных Балкан должны получить первые деньги в рамках Плана роста до конца 2024 года.

«Пять из шести программ реформ будут приняты на этой неделе, а это означает, что выплата шести миллиардов евро из Плана роста может начаться до конца года», – сказала она, имея в виду все страны, кроме Боснии и Герцеговины.

Речь идет о Механизме реформ и роста (Reform and Growth Facility) на сумму 6 миллиардов евро, одобренный Советом ЕС в мае. Механизм призван поддержать реформы и экономический рост стран Западных Балкан, стремящихся к членству в ЕС.

Напомним, Берлинский процесс – это межправительственная инициатива, основанная в 2014 году и направленная на сближение стран Западных Балкан и ЕС и помощь им в построении взаимных отношений на основе европейских ценностей.

Она служит платформой для сотрудничества на высоком уровне между официальными лицами Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово, Северной Македонии и Сербии, а в центре внимания – создание общего регионального рынка, на котором проживает около 18 миллионов человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com