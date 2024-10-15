ВСУ вернули позиции в Торецке
- 15.10.2024, 9:21
Аналитики ISW зафиксировали успех украинских сил на Донбассе.
Украинские силы успешно восстановили утраченные позиции в центре Торецка на фоне продолжения наступательных операций России в этом районе 14 октября. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны ISW, анализируя ситуацию в Донецкой области.
На геолокационных кадрах, опубликованных 13 октября, заметно присутствие российской 132-й мотострелковой бригады (51-й общевойсковой армии Южного военного округа), которая обстреливает украинские силы в центре Торецка. Это свидетельствует о том, что украинские войска недавно вернули свои позиции в этом районе.
Как утверждают аналитики, 14 октября российские силы осуществили наступление вблизи Покровска, но подтвержденных изменений в линии фронта не зафиксировано.
«Бои продолжались к востоку от Покровска, в районах населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Мирноград, а также к юго-востоку от Покровска в районах Сухой Яр, Горняк, Лысовка, Селидово, Цукурино, Кременная Балка, Измайловка, Новогродовка, Крутой Яр, Новодмитровка, Кураховка, Новоселидовка, Желаное», - говорится в свежем отчете.
По данным аналитиков ISW, 14 октября российские войска атаковали в районе Часового Яра, но подтвержденных изменений линии фронта не было.
Один из российских милблогеров заявил, что российские силы продвигались вдоль трассы Т0504 Бахмут-Константиновка к востоку от Часового Яра и на полях к юго-западу от Григорьевки (к северо-востоку от Часового Яра), но эти данные не подтверждены ISW.