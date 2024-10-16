Белорус Протас забросил победную шайбу «Вашингтона» 16.10.2024, 8:47

Это его первая шайба в сезоне НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду одержал победу над «Вегасом Голден Найтс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:2.

Победная шайба на третий гол принадлежит белорусскому нападающему Алексею Протасу. Более того, ассистировал ему легендарный российский форвард Александр Овечкин.

Для Протаса это взятие ворот – первое в нынешнем сезоне и 14-е в НХЛ. В итоге за весь матч белорус провел на льду 15 минут, один раз бросил по воротам с показателем полезности «+1». Форвард действовал в первом звене «Кэпиталз».

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