Политзаключенный Николай Дедок четыре месяца находится в ШИЗО 1 16.10.2024, 9:38

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На него завели новое дело.

Уже четыре месяца политзаключенный Николай Дедок находится в ШИЗО.

«Ни писем, ни книг, ни прогулок, ни относительно удобной кровати. В то же время против него завели новое дело по статье 411 УК РБ (неповиновение требованиям администрации», — сообщается в его телеграм-канале.

Он передал на свободу письмо, написанное еще в 2015 году во время предыдущего срока, но актуальное и сегодня, в котором он призывает:

«Поэтому я обращаюсь со своим призывом к вам и всем, у кого есть силы и возможность повлиять на положение, с надеждой, что происходящее со мной больше не произойдет ни с кем в Беларуси».

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