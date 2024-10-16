Евросоюз намерен изолировать Россию

Евросоюз намерен изолировать Россию2
- 16.10.2024, 11:37
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Состоится первый саммит со странами Персидского залива.
16 октября Евросоюз проводит свой первый саммит со странами Персидского залива, направленный на укрепление связей с государствами этого региона для получения международной поддержки в изоляции России. Об этом сообщает Reuters (перевод — liga.net).
После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС активизировал сотрудничество с разными региональными блоками, включая страны АСЕАН и СЕЛАК.
СПРАВКА
АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) – это региональная организация, объединяющая 10 стран Юго-Восточной Азии: Индонезию, Малайзию, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянму и Камбоджу. Она направлена на политическое и экономическое сотрудничество.
СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна) — это региональный блок, включающий 33 страны Латинской Америки и Карибского бассейна, направленный на координацию сотрудничества в различных сферах.
Основная цель саммита с шестью богатыми арабскими государствами в Совете по сотрудничеству арабских государств Персидского залива состоит в том, чтобы сделать отношения более стратегическими, поясняет Reuters.
«Регион Персидского залива находится на перекрестке между Азией, Европой и Африкой. Он играет очень важную роль во многих современных кризисах», – заявил чиновник ЕС.
Партнерство между ЕС и странами Персидского залива будет охватывать торговлю, инвестиции, возобновляемую энергетику, региональную безопасность, а также гражданские вопросы, в том числе визовые режимы. Хотя Брюссель надеется на более жесткую позицию этих стран по отношению к России, полного принятия такой позиции не ожидается.
Переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕС и странами Персидского залива приостановлены с 2008 года, однако продолжаются дискуссии о других путях для торгового сотрудничества, в частности, с ОАЭ, которые хотят отдельного торгового пакта с ЕС. Один из запросов стран Персидского залива – упрощение визового режима для их граждан.