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Зеленский представил в Раде план победы Украины

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  • 16.10.2024, 12:35
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Зеленский представил в Раде план победы Украины

План состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде план победы, в котором заявил, что в случае его реализации вину можно будет завершить в следующем году.

Так, во время выступления Зеленский признал, что реализация плана победы зависит от партнеров, поскольку Россия не стремится к честному миру, а хочет только войны, пишет «Зеркало Недели».

«Мы должны изменить обстоятельства, чтобы война закончилась безотносительно того, что хочет Путин», - отметил президент. 

Он отметил, что два года назад Украина предложила формулу мира и провела успешные саммиты, но Россия уклоняется от честной дипломатии и выставляет ультиматумы.

«Наши воины гарантируют, что никакие ультиматумы России ничего не стоят. План победы – это усиление Украины, которое позволит не только защитить наши позиции, но и проложить мост к проведению второго саммита мира», - сказал Зеленский.

В целом Зеленский отметил, что план состоит из следующих составляющих:

Приглашение Украины в НАТО до окончания войны. По его словам, это станет «свидетельством решимости» и покажет, как партнеры видят Украину в «архитектуре безопасности»;

Украина укрепит оборону посредством: операций в определенных местах; совместного с партнерами ущерба российской авиации; снятие ограничения на использование оружия на территории России;

в Украине размещают комплексный неядерный сдерживающий пакет, который защитит от агрессии России;

санкции против России усиливают, а в Украине развивают стратегически-экономический потенциал;

после войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы.

Также он отметил, что в плане победы есть еще три секретных дополнения, которые не будут раскрывать.

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